Užas u bolnici: Seksualno je zlostavljao zatvorenika (26)

Mladić (26) 14. veljače u Bolnici za osobe lišene slobode u Svetošimunskoj u Zagrebu, neslužbeno doznajemo, silovao je vršnjaka.

- Županijsko državno odvjetništvo postupa po prijavi za predmetni događaj. Predmet se nalazi u fazi izvida, a sukladno Zakonu o kaznenom postupku, postupanje tijekom izvida je tajno. Podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe su službena tajna - odgovorili su nam u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Kako doznajemo, žrtva i silovatelj bili su smješteni u sobu s još nekoliko zatvorenika. Jesu li oni vidjeli što se događalo i odlučili to ignorirati ili su na neki način bili zastrašeni, pokazat će istraga.

Neslužbeno doznajemo kako su sobu u kojoj su se nalazili nekoliko puta tijekom večeri obilazili pravosudni policajci, no žrtva im se, navodno, nije obratila sve do sutradan ujutro. Tek je onda prijavila silovanje.

Zagrebačka policija kaže kako je prijavu zaprimila 17. veljače te kako su proveli kriminalističko istraživanje te protiv osumnjičenika podnijeli kaznenu prijavu. U Zatvorskoj bolnici u Zagrebu izvršava se kazna zatvora izrečena punoljetnim muškarcima kojima je uz kaznu zatvora izrečena i sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obavlja se liječenje zatvorenika i maloljetnika u zatvorenim uvjetima. Prema podacima Ministarstva pravosuđa, u zatvorima i kaznionicama diljem zemlje silovanja su rijetka. U pravilu imaju jednu takvu prijavu godišnje.

Posljednji slučaj koji je šokirao javnost dogodio se lani u prosincu. Mladić koji je zbog neodazivanja na sud bio u Remetincu javno je istupio u emisiji “Provjereno” Nove TV i ustvrdio kako su ga dva cimera iz ćelije, ubojica i piroman, šest dana višestruko silovali.

- Zatvor u Zagrebu po službenoj dužnosti o toj je prijavi obavijestio nadležno tužiteljstvo - kažu u Ministarstvu pravosuđa, pod kojim se nalazi i Uprava za zatvorski sustav. Po tom predmetu postupa ŽDO u Velikoj Gorici. I on se nalazi u fazi izvida.

- Oni su tajni i nismo u mogućnosti davati dodatne informacije - poručili su nam iz Državnog odvjetništva.

Podsjećamo, mladić je za “Provjereno” rekao kako tijekom pet-šest dana, koliko su ga silovali, zbog straha i prijetnji nikome nije smio reći što mu se događa.

- Udarao me šakama u glavu. Govorio mi je da je to normalno, da je to svatko prošao i da je rulet takav. Netko baca rulet, a netko je loptica. Ja sam valjda bio loptica - rekao je mladić. Tvrdi da su ga dvojica zlostavljala, a u sobi je bio i treći.

- On je morao biti okrenut licem prema zidu i glumiti da spava - ustvrdila je žrtva i dodala kako ga razumije jer je bio uplašen. Dodao je kako je bio danonoćno u strahu. Iživljavali su se nad njim, tukli ga, dok ga je jedan silovao, drugi ga je držao. Sve je potrajalo dok nije uspio u zapovjednikov ured ubaciti papirić da se sprema napad na stražare. Na taj način je, tvrdi, ishodio da ga izvade iz ćelije te je tad prijavio silovanja.