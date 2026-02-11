UŽAS U KANADI Pucnjava u srednjoj školi, 10 mrtvih i 25 ranjenih! Napadač je žena?

Deset ljudi ubijeno je u utorak u pucnjavi u srednjoj školi i jednoj kući u Tumbler Ridgeu, u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, prema informacijama policije, javlja New York Times.

Šestero ljudi pronašli su mrtve u srednjoj školi, a još jedna osoba preminula je tijekom prijevoza u bolnicu. Osoba za koju se vjeruje da je bila napadač također je pronađena mrtva i vjerojatno je počinila samoubojstvo, izjavio je Ken Floyd, zapovjednik Sjevernog okruga Kraljevske kanadske konjičke policije Britanske Kolumbije.

Još dvije osobe pronađene su mrtve u jednoj kući, za koju policija vjeruje da je povezana s pucnjavom u školi. Policijski službenici pretraživali su dodatne kuće i imanja u potrazi za drugim osobama koje bi mogle biti ozlijeđene ili povezane s pucnjavama, navela je policija u priopćenju.

Zapovjednik Floyd izjavio je na konferenciji za novinare da policija još nije utvrdila motiv napadača. Odbio je identificirati napadača ili navesti njegovu dob. Vlasti su izvijestile da je još oko 25 ljudi zadobilo ozljede koje nisu opasne po život. Kako javlja NY Times, prva dojava je glasila da je napadač 'žena smeđe kose u haljini'.

Poruka upozorenja koju su stanovnici dobili na mobitel |

Srednja škola Tumbler Ridge, gdje se pucnjava dogodila, kao i Osnovna škola Tumbler Ridge, bit će zatvorene do kraja tjedna, priopćio je školski okrug u utorak navečer. Obližnji Northern Lights College također je objavio da će biti zatvoren tijekom tjedna. Nakon što je policija zaprimila prvu dojavu o napadaču oko 13:20 sati, izdali su naredbu da se svi stanovnici u okolici srednje škole zatvore u kuće ili skloništa. Naredba je ukinuta u 17:45 sati.

Tumbler Ridge je bivši rudarski gradić s oko 2400 stanovnika, a škola ima 175 učenika.