Užas u Pakistanu: Krov škole pao na učenike, 28 poginulih

Najmanje 27 učenika, od kojih je većina mlađa od 13 godina, i jedan učitelj poginuli su u urušavanju krova škole u pakistanskom gradu Peshawaru, izvijestile su lokalne vlasti, upozorivši da bi broj žrtava mogao rasti. Većina stradalih dovezena je mrtva u bolnicu Lady Reading, dok je još 20 osoba ozlijeđeno, izjavio je glasnogovornik bolnice Mohammad Asim.

Privatna škola Al-Khair Education Center nalazi se u četvrti Dir Colony. Spasilačke ekipe radile su na izvlačenju tijela i ozlijeđenih iz ruševina te njihovu prijevozu u bolnice, rekao je vladin dužnosnik Bilal Faizi.

Prema riječima jednog od spasilačkih dužnosnika, krov gornjeg kata urušio se na krov prvog kata zgrade, koji se potom srušio na učenike u učionicama.

PAKISTAN: 17 CHILDREN, TEACHER KILLED AS SCHOOL ROOF COLLAPSES IN PESHAWAR At least 17 students, all under 13, and one teacher were killed when a school roof collapsed in Peshawar, Pakistan. More than a dozen people were injured, according to a hospital spokesperson. — Subodh Kumar (@kumarsubodh_) October 15, 2026

"Dosad smo iz ruševina izvukli najmanje 45 djece", izjavio je Iftikhar Khan, dužnosnik okružne hitne službe.

Dodao je da postoje informacije kako je pod ruševinama zarobljeno još djece.