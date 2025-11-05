UŽAS U TUZLI: Raste broj žrtava. Poginulo 11 štićenika Doma za starije, ozlijeđeno je 35 ljudi

RASTE BROJ MRTVIH I RANJENIH

Prema zadnjim informacijama ukupno je 11 ljudi poginulo u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli, piše Klix.ba. Ozlijeđeno je 35 ljudi od kojih je troje u kritičnom stanju.

U požaru su smrtno stradali štićenici doma koji su se nalazili na sedmom katu zgrade. Riječ je o nepokretnim ljudima.

- U osam sati će biti održan vanredni kolegij Gradskog vijeća Tuzle, a nakon njega će biti i kolegij gradonačelnika te civilne zaštite. Tim prilikama ćemo planirati aktivnosti koje ćemo poduzeti, ali nakon što istražni organi završe svoj dio posla - rekao je gradonačelnik Zijad Lugavić.

Zgradu Doma umirovljenika jutros osiguravaju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je ranije rečeno, štićenici se nalaze na osiguranim katovima zgrade, odnosno u apartmanima koje nije zahvatio požar.