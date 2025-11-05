Požar je izbio u utorak navečer u Domu umirovljenika u Tuzli. Poginulo je najmanje 11 ljudi, a 35 ih je ozlijeđeno. Mjesecima se upozoravalo na loše stanje u Domu
UŽAS U TUZLI: Raste broj žrtava. Poginulo 11 štićenika Doma za starije, ozlijeđeno je 35 ljudi
Prema zadnjim informacijama ukupno je 11 ljudi poginulo u požaru u Domu umirovljenika u Tuzli, piše Klix.ba. Ozlijeđeno je 35 ljudi od kojih je troje u kritičnom stanju.
U požaru su smrtno stradali štićenici doma koji su se nalazili na sedmom katu zgrade. Riječ je o nepokretnim ljudima.
- U osam sati će biti održan vanredni kolegij Gradskog vijeća Tuzle, a nakon njega će biti i kolegij gradonačelnika te civilne zaštite. Tim prilikama ćemo planirati aktivnosti koje ćemo poduzeti, ali nakon što istražni organi završe svoj dio posla - rekao je gradonačelnik Zijad Lugavić.
Zgradu Doma umirovljenika jutros osiguravaju pripadnici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Kako je ranije rečeno, štićenici se nalaze na osiguranim katovima zgrade, odnosno u apartmanima koje nije zahvatio požar.
Javnost je već u prvim satima nakon požara postavljala pitanje čija je bila odluka da se starije osobe sa demencijom ili karcinomom smjeste u apartmane na petom, šestom ili sedmom katu ove zgrade, piše Klix.ba.
Korisnici doma i njihove obitelji, kao i određeni političari u Tuzli, godinama su upozoravali na loše uvjete u Domu umirovljenika, no na njihove apele i upozorenja nadležni nisu odgovarali.
Uprkos upozorenjima o lošim uvjetima u Domu, uprava na čelu s direktorom Mirsadom Bakalovićem (SDP) u siječnju je donijela odluku o poskupljenju smještaja za čak 30 posto.
Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić izrazio je sućut obiteljima stradalih, ocijenivši ovaj tragični događaj "katastrofom ogromnih razmjera".
"Planiramo sutra doći i kao Federalna vlada sudjelovat ćemo u sanaciji štete koja je nastala, kao i u zbrinjavanju korisnika, koji vjerojatno neće moći u dogledno vrijeme koristiti Dom i usluge Doma", rekao je Nikšić za BHRT.
Govoreći o nadzoru domova te narednim koracima, premijer je istaknuo važnost sustavnih kontrola i koordinacije između razina vlasti.
"U narednom razdoblju oformit ćemo tim Vlade FBiH koji će obići institucije u nadležnosti Federacije, a zatražit ćemo i od kantonalnih lokalnih vlasti da učine isto za institucije u svojoj nadležnosti kako se u ovakvim situacijama ne bi davale paušalne informacije. Večeras smo čuli mnogo informacija od štićenika, da su neki ljudi bili neodgovorni i da se nisu pridržavali svih uputa. U svakom slučaju, trebamo pričekati da se utvrdi što je konkretno izazvalo ovu tragediju", rekao je.
Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić kazao je za BHRT da se s gradonačelnikom trenutno traži rješenje za privremeni smještaj ostalih štićenika Doma, a pomoć i podršku ponudio je premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk.
"Sve naše kapacitete, smještajne, medicinske i druge, stavljamo na raspolaganje. Večeras smo svi Tuzlaci, neka ovo bude trenutak zajedništva i podrške porodicama koje su izgubile najmilije. U moje lično ime, kao i Vlade KS, iskrena sućut", poručio je Uk.
Policija je rano jutros objavila nove informacije o požaru. Rekli su da je poginulo 10 ljudi te da među ozlijeđenima ima pripadnika spasilačkih službi.
- Prema preliminarnim informacijama, u požaru je smrtno stradalo 10 ljudi, štićenika Doma penzionera u Tuzli, dok je u JZU UKC Tuzla, medicinski zbrinuto oko 20 ljudi, (vatrogasaca, policajaca, medicinskih radnika, uposlenika i štićenika Doma penzionera). Tijela smrtno stradalih bit će prebačena u Komemorativni centar radi identifikacije i obdukcije. Na mjestu događaja je uviđajna ekipa, dok će očevid biti izvršen kada se za to steknu uvjeti, u cilju utvrđivanja uzroka požara i svih drugih činjenica od značaja za istragu - objavila je policija, piše Avaz.