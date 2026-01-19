Obavijesti

UHIĆEN JE

Užas u Vodicama: Muškarac (60) ubo drugog nožem u trbuh

Piše Bogdan Blotnej,
Foto: Davor Puklavec/Pixsell - ilustracija

Oštećenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen

Muškarac (30) prošao je nasreću samo s lakšim ozljedama nakon što ga je prošlog petka u Vodicama pokušao ubiti 60-godišnjak.

Kako su objavili iz PU šibensko-kninske, sve se odvijalu u tom gradiću prošlog petka u večernjim satima. Obojica su se posvađala u jednom stanu. Ubrzo je 60-godišnjak dohvatio nož, napao 30-godišnjaka i ubo ga u trbuh.

- Oštećenom 30-godišnjaku pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici u Šibeniku, gdje je liječničkim pregledom utvrđeno da je lakše ozlijeđen. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju osumnjičeni 60-godišnjak je, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske - pišu iz policije.

