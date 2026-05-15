POČINITELJ UHIĆEN

UŽAS U ZAGREBU Stubište puno krvi, stanari otkrili stravičan prizor: Nožem napao cimera!

Piše 24sata, Laura Šiprak,
Kako neslužbeno doznaju 24sata, došlo je do sukoba stranih radnika koji su živjeli u podrumskom stanu. Navodno je tijekom sukoba korišten nož.

Velik broj policijskih službenika stigao je u petak u jutarnjim satima u Livadićevu ulicu u Zagrebu.  Stubište zgrade je bilo puno krvi, jedan od stanara zgrade je otkrio stravičan prizor...

Susjedi su nam kazali kako su se sukobila dvojica koja su doselila u stanu u podrumu. Govore nam kako je počinitelj odmah uhićen, dok je ozlijeđeni prevezen u bolnicu. 

- Radnici su se doselili tu jučer, stigli su s koferima, ja sam ih našao. Ovaj koji je ubo drugoga nije bježao, stajao je kod vrata i nešto govorio, malo je hodao pred ulazom i onda nešto vikao. Onda ga je policija vezala i odvela - kaže nam predstavnik stanara.

Žrtva je prebačena na Rebro, težina ozljeda zasad nije poznata.

U tijeku je policijski očevid.

Uskoro opširnije...

