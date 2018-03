Užasan napad: Hrđavom pilom triatloncu htjeli odrezati noge!

Južnoafrički triatlonac Mhlengi Gwala napadnut je blizu grada Durbana i trojica napadača su mu pokušala odrezati nogu.

- U utorak u tri sata ujutro Gwala je išao naći se s prijateljem s kojim je trebao trenirati kada su ga napala trojica napadača - izjavio je Dennis Jackson, direktor organizacije koja pruža potporu sportašima u Durbanu.

We are deeply saddened & shocked by the horrific attack today on one of our competitors. @MhlengiGwala was on his bike to work when he was robbed of his bike & attempted to amputate his legs. Our thoughts & prayers go to Mhlengi and his family. pic.twitter.com/noNKP6JDJj