Užasavajuće posljedice korone i lockdowna: Gotovo udvostručen broj pokušaja suicida kod djece

Već je tijekom pandemije i nakon potresa vladajućima u Hrvatskoj trebalo biti jasno da će to uzrokovati brojne mentalne poteškoće kako kod odraslih, tako i kod djece koja su mjesecima bila izolirana od svojih prijatelja, nisu pohađala vrtiće, škole, nisu se družila sa svojim prijateljima. Oni nisu učinili ništa po tom pitanju. Djeca su mjesecima bila doma i gledala svoje zabrinute roditelje tijekom lockdowna, a sve je to ostavilo goleme posljedice na njima što najzornije pokazuju podaci MUP-a o pokušajima i izvršenim suicidima među djecom i mladima do 18 godina.