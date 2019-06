'Užasavamo se komaraca, baka nam je lani umrla nakon uboda'

Mjerenjem na terenu ustanovili smo povećan broj komaraca na pojedinim područjima i izdali nalog za avio-tretiranje. Na 14 postaja imamo povećan broj jedinki odraslih komaraca, preko 20.000 kroz 12 satno izlaganje, a na području postaje u Halaševu izmjereno je 40.290 komaraca. To je rekord u zadnjih godina koliko mi pratimo. Halaševo je zeleni pojas, poplavno područje, ali do sada na njemu nije bilo toliko komaraca, kazao je dr. Dario Brdarić iz Zavoda za javno zdravstvo u Osijeku. On je istaknuo i kako je protekle godine jedna osoba s područja općine Čepin preminula od virusa Zapadnog Nila kojega prenosi tzv. 'tigrasti' komarac.

- Naša baka Ivanka umrla je u rujnu protekle godine, nekih petnaestak dana nakon što je bila izložena ubodu tog komarca. Naravno, mi to tada nismo znali. Nakon što je ubodena počela je pokazivati simptome viroze. Dobila je visoku temperaturu, oslabila je, nije mogla hodati, imala je drhtavicu. Davala sam joj uobičajene lijekove za virozu no, nisu pomagali. Temperatura bi joj porasla čim bi lijek prestao djelovati. Zvali smo Hitnu, rekli su da ona tako reagira na virozu jer je starija. Ali nakon dva-tri dana počela se gubiti, govorila je nepovezano, tijelo joj se grčilo. Jedva smo je ugurali u auto i otišli u bolnicu. Tamo su prvo pomislili da je dobila infarkt i tako su je tretirali ali bezuspješno. Posve je izgubila svijest i nije se više budila. Liječnici nisu znali što joj je. Potom su joj snimili glavu i vidjeli da ima upalu moždane ovojnice. Punktirali su je i sadržaj poslali u Zagreb na analizu no, ona je tri dana nakon toga umrla. Sada nam je žao što je nismo dali na obdukciju jer na otpusnom pismu piše da je umrla od sepse. Dva tjedna nakon toga nazvali su nas iz Zavoda za javno zdravstvo i rekli da moraju doći k nama. Rekli su nam da je baka umrla od virusa zapadnog Nila i da moraju tretirati cijelo dvorište. Svi u kući smo morali izvaditi krv. Čak su došli i neki iz Zagreba koji su sa nama razgovarali. Uglavnom, užasavamo se komaraca od tada - kaže snaha pokojne

U srijedu će započeti avio-tretiranje komaraca na cijelom području Osječko-baranjske županije. Tretmani će trajati sve dok se problem ne riješi. Za to su osigurana novčana sredstva, koje je poslala Vlada, te izvođač Air Tractor iz Osijeka sa svojim avionima koji se u veljači ove godine nije prijavio na objavljeni natječaj za avio tretiranje komaraca kojega je raspisao Grad Osijek.

- Zavod za javno zdravstvo pripremio je kartu koncentracije komaraca i krenut će se od najugroženijih dijelova. Letjet će se zelenim pojasom i onoliko koliko to bude moguće u rubne dijelove naseljenih mjesta, znači oko 300-tinjak metara će avion ući u grad ili naselje. Naravno, neće se moći letjeti nad samim naseljenim mjestima. Koordinaciju održavamo zato da načelnicima i gradonačelnicima kažemo da su zakonski obvezni uključiti se u sve aktivnosti koje radimo i da koordinirano i zajedno, u datumu i satu kada će avioni tretirati njihovo područje, oni paralelno moraju krenuti sa tretiranjem sa tla - kazao je Ivan Anušić, župan Osječko-baranjski koji je pozvan u pomoć u rješavanje problema sa komarcima onda kada je situacija postala nepodnošljiva za normalan život.

Od premijera i Vlade zatražio je novčanu pomoć i dozvolu za avio-tretiranje, a uključivanjem u problem otkrio je da postoje i načelnici i gradonačelnici u njegovoj županiji koji su posao tretiranja komaraca obavljali ili površno ili nikako ili, pak, prekasno.

- Na žalost ne mogu natjerati načelnike i gradonačelnike da se bave tim problemom. Oni imaju zakonsku obvezu to činiti a ako ne rade, čine to na štetu svojih građana. Naravno da problem komaraca postaje velik i skup onda kada oni polete i postanu pošast i naravno da onda niti jedna općina nema dovoljno novca za tretmane. Problem komaraca mora se rješavati sustavno, planski, tijekom cijele godine i tada on neće biti tako skup. Stoga sam odlučio okupiti stručni tim i izraditi strategiju baziranu na temelju znanstvenih činjenica i naći način na koji ćemo se sa komarcima boriti cijele godine - kazao je Anušić na koordinaciji dodajući kako se županija do sada nije bavila problemom komaraca jer to nije bilo u njihovoj nadležnosti no, sada će to odraditi kako je odavno trebalo. Osiguranjem stalnih sredstava za tretmane, čak i osnivanjem Javne ustanove za borbu protiv komaraca čiji bi posao bio isključivo provedba mjera usmjerenih za larvicidne tretmane, monitoring, preventivu i edukaciju stanovništva koji nisu svjesni da u svakom dvorištu postoji izvor legla komaraca te na kraju i zaprašivanje.

- Svaka općina mora imati sredstva za tretiranja komaraca. Ovo je zdravstveni problem prve kategorije; na sreću još nemamo bolesti koje prenose komarci ali pitanje je vremena kada će i to doći. Ovo je također i gospodarski problem jer trpi i stoka, o turističkom da ne govorim - istaknuo je Anušić.



Osječka županija je sada i u koordinaciji sa Vukovarsko-srijemskom koja također ima isti problem.

