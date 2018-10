Užasni prizori: Vatra je 'gutala' dimnjake brodske rafinerije...

Eksplozija u rafineriji u Bosanskom Brodu osjetila se i u Slavonskom Brodu u večernjim satima u utorak. Građani oba mjesta u šoku su, a kako saznajemo, sedmero radnika je ozlijeđeno.

- Cijela zgrada se zatresla. To je bilo nevjerojatno, ljudi su to osjetili u okolnim selima. Izašao sam van i sve što se vidjelo je crveno nebo i osjetio se neki čudan miris. Prijatelj koji stanuje odmah uz nasip je rekao kako nitko ne izlazi van. Svi se zatvaraju u kuće jer ne znamo što je to eksplodiralo pa se boje da nije nešto štetno - objašnjava čitatelj iz Slavonskog broda.

