Zbog stravičnog zločina u noći na subotu cijela Hrvatska je u stanju nevjerice i šoka. Austrijanac Harald K. je zadavio svoje troje malodobne djece u svom stanu u zagrebačkom kvartu Mlinovi, a onda je pokušao presuditi i sebi otrovom ili tabletama. Policija ga je omamljenog pronašla u stanu i odvela na liječenje u bolnicu Sestara Milosrdnica, objavila je HINA.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zagrebačka policija dobila je dojavu u noći na subotu.

- Pronašli smo troje djece bez znakova života te se sumnja na kazneno djelo ubojstva. Očevidom rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika - izvijestila je policija.

Kako je Jutarnji prvi objavio, tijelo četverogodišnjaka bilo je u spavaćoj sobi, a tijela blizanaca, dječaka i djevojčice (7), pronašli su u dnevnom boravku gdje su još bile igračke.

U vrijeme zločina majka ubijene djece nije bila u Zagrebu, a djeca su vikend provodila s ocem. U policiji kažu da u toj obitelji ranije nije bilo "postupanja po problematici obiteljskog nasilja".

Otac je radio u uglednim austrijskim leasing kućama, a u Beču ima svoju konzultantsku firmu.

Na društvenim mrežama ostavio je oproštajno pismo. Napisao je 'Zbogom svima, otići ću jer više ne mogu'.

U oproštajnom statusu spomenuo je loše odnose svoje bivše supruge i sadašnje partnerice koja ga je zbog toga ostavila te probleme s novcem. Dodao je i kako se pokušavao vratiti na posao.

Spomenuo je i 'braću iz masonske lože' koji mu nisu htjeli pomoći, osim dvojice najboljih prijatelja i brata koji su mu pomogli koliko su mogli.

Bacio djecu s balkona

Još jedan otac monstrum šokirao je hrvatsku javnost 28. veljače 2019. godine, bacivši s balkona četvero malodobne djece stare od pet do osam godina s prvog kata obiteljske kuće u Pagu s visine od šest metara. Pukom srećom sva su djeca preživjela pad.

Iz Županijskog državnog odvjetništva su rekli da u trenutku zločina u krvi nije imao ni alkohola ni droge.

- Toksikološkim vještačenjem pronađeni su tragovi diazepama, sastojka tableta za umirenje poput Apaurina i Normabela - rekao je tada Duško Berović, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Zadru i glasnogovornik ŽDO-a.

Sina (3) ugušila jastukom

Krv u žilama ledili su detalji ubojstva malog Denisa Pašića (3) u Puli za koje je na 33 godine zatvora nepravomoćno osuđena njegova majka Chiara Pašić, dok je njezina 15-godišnja suučesnica u zločinu upućena u Odgojni zavod u Požegi u kojemu može ostati najdulje do tri godine.

Chiaru su teretili da je 23. svibnja 2017. godine uz pomoć maloljetne pomagačice jastukom ugušila vlastitog trogodišnjeg sina Denisa. Dječaka, koji je vrištao, koprcao se i otimao, gušile su obje. Prvo mu je jastuk na glavu, dok je ležao na krevetu licem prema stropu, stavila maloljetnica i počela pritiskati, dok ga je Chiara držala za noge. Zatim su se zamijenile pa ga je gušila Chiara dok ga je maloljetnica držala. To su radile sve dok nesretni dječak nije klonuo i prestao se otimati. Kako bi pokušale prikriti svoj zločin, njegovo beživotno tijelo stavile su na dječja kolica, pokrile dekicom i odvezle do obale kraj napuštene bivše vojarne Vallelunga. Tamo su njegovo tijelo ostavile u moru i vratile se kući.

Nekoliko sati nakon što je ugušila sina, oko ponoći, Chiara je ušetala u zgradu pulske policije kako bi prijavila njegov nestanak. Iskusnim policajcima priča je odmah bila sumnjiva, te su nastavili stiskati Chiaru dok se u jutarnjim satima nije slomila i odvela ih do mjesta na koje je sakrila tijelo. Na sudu se držala gordo držala ne pokazujući nimalo emocije ni kajanja zbog onoga što je učinila.

Zadarski Fritzl kćeri napravio dijete

Vrhovni sud RH smanjio je kaznu za deset godina "zadarskom Fritzlu", koji je zbog dugogodišnjeg silovanja rođene kćerke s kojom je dobio i dijete, kao i psihičkog, te fizičkog maltretiranja šestero djece i supruge 2017. godine bio osuđen na 40 godina zatvora.

Na suđenju se nije ni pokajao iako je kćer silovao najmanje 1500 puta te joj je triput napravio dijete. Triput je zatrudnjela i dvaput pobacila. Teretili su ga za teško kazneno djelo spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, četiri teška kaznena djela protiv spolne slobode na štetu vlastite kćeri te isto kazneno djelo na štetu vlastite supruge. Sva djela počinio je od 2001. do ožujka 2016. godine.

Njegova kćer na sudu je ispričala kako je prvo seksualno iskustvo imala s 12 godina, i to s ocem. Prvi seksualni odnos s ocem imala je u šumi u automobilu. Jako ju je boljelo i nije to željela, no monstrum nije htio prestati. S 15 godina pokušala se ubiti, kao i njezina majka, koju je zlostavljao, vrijeđao i tukao, a slično su prolazila i ostala od petero djece. Od kćerine 12. do 16. godine otac ju je vodio u šumu dva-tri puta mjesečno. Od 16. do 28. godine tamo su odlazili češće, a silovao ju je i u obiteljskoj kući, najmanje 10-ak puta mjesečno, unatoč njezinu protivljenju. Maloljetničku trudnoću je zadržala, te ima kćer s vlastitim ocem, koju je rodila 2006. godine.

Djecu je tukao do krvi, i to po glavi, gađao ih kamenjem i pepeljarama, opušcima, čak i peglom. To je kod njih izazvalo strah od poduzimanja bilo čega, zbog čega monstruma i nisu toliko dugo prijavili policiji. Od djece je uzimao novac, koji bi spiskao na kockanje.

Vrhovni sud kaznu mu je smanjio na 30 godina zatvora smatrajući da je prema njemu trebao biti primijenjen blaži zakon, koji je bio na snazi od 1997. do 2011. jer je većinu kaznenih djela počinio u tom razdoblju.

Kćer tjerala na seks za vrećicu graha

Deset je godina majka (59) iz sela kod Varaždina prisiljavala dvije malodobne kćeri na seksualne odnose s odraslim muškarcima. Prvu djevojčicu u svijet prostitucije uvela je s njezinih 13, a drugu s nepunih 14 godina. Danas su to punoljetne djevojke, a jedna od njih nakon pakla koji je prošla nije majci mogla oprostiti pa ju je prijavila policiji. (Ne)majku su napokon uhitili 2015. godine, šest godina nakon što su kćeri pobjegle od nje. Podvodila ih je punih deset godina.

Stariju je prvi put poslala muškarcu kad je bila u 8. razredu. Poslala ju je susjedu koji ju je dočekao na vratima. Majka alkoholičarka prodala ju je za malo Vegete. Istom susjedu podavala je svoje tijelo za vino ili novac, koje je potom morala davati majci.

Treći muškarac kojemu ju je majka poslala iskoristio ju je na deki na podu za smrznuto pile. Iako je morala spavati s muškarcima za novac, nesretna djevojka u džepu nije imala prebijene kune, sve im je uzimala. Prvi put ostala je trudna sa 17. godina, ni sama ne zna s kim, te prvo dijete rodila mjesec dana prije 18. rođendana.

Nakon godinu dana rodila je drugo, a dvije godine kasnije i treće. Svima su očevi nepoznati. Nesretna djevojka nastavila je sve to raditi jer ju je majka ucjenjivala da će joj oduzeti djecu, koju jako voli. I mlađu sestru majka je slala mušterijama s papirićima na kojima je bila cijena koju je napisala. Ponekad su morale spavati s muškarcima za vrećicu graha. Protiv majke je 2016. godine potvrđena optužnica, a nije poznato je li osuđena i na koliko.

Monstrum iz Rovinja udavio sina (9) zbog 50 kuna

Đuru Đurića (54) optužnica je teretila da je 20. svibnja 2010. godine oko 15.30 sati u Rovinju sina Luku uhvatio rukama za vrat i stiskao sve dok ga nije ugušio.

Kobnog četvrtka Luka je nakon škole došao u tatin stan. Tražio ga je 50 ili 100 kuna za školski izlet. Sinu je rekao da nema novca, a Luka mu je odgovorio kako nikad nema. Luka ga je počeo udarati nogama dok su sjedili na kauču. Otac je u trenu s obje ruke uhvatio Luku za vrat i počeo ga stiskati. Davio ga je između jedne i četiri minute i nije osjetio da se dijete opiralo. Nakon što je Luka klonuo, skinuo je ruke s njegova vrata. Vidjevši što je učinio, nekoliko puta ga je ošamario i prodrmao ne bi li ga oživio. Tada je otišao u drugu prostoriju, sjeo i mirno dočekao dječakovu majku riječima: “Evo ti Luke. Mrtav je na kauču.”

Ovaj višestruki obiteljski nasilnik krajem 2006. prije toga je bio osuđen na godinu i devet mjeseci zatvora, uvjetno na četiri godine. Na Županijskom sudu u Puli Đurić je u listopadu 2010. godine nepravomoćno osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva sina.

Ubojstvo je priznao, ali je rekao da se ne osjeća kao ubojica jer nije namjeravao ubiti dječaka. Dok mu je sutkinja izricala presudu, noge su mu se tresle.

Hicima iz pištolja ubio dvije kćeri pa sebe

Otac dviju djevojčica Darko Gajić (38) došao je 11. lipnja 2010. godine u jutarnjim satima u kuću na adresi Ulica jasmina u zagrebačkoj Dubravi gdje je njegova bivša supruga živjela s kćerima. Nakon svađe sa suprugom Željkom hicima iz pištolja ubio je Petru (14) i Patriciju (6).

Djevojčice su čule roditelje kako se svađaju u hodniku i izašle iz svojih soba vidjeti što se događa. Zadnji hitac Darko je ispalio u sebe. U danima prije masakra, pričali su kasnije Lošinjani, opijao se u lokalnom kafiću s bratom i govorio da će se o njemu naveliko pisati. Vjerojatno je već tad planirao svoj zločin. Iako se znao opijati do besvijesti, Lošinjani kažu da je odavao dojam normalnog čovjeka koji radi i živi za obitelj.

Pričali su i da dolazi iz problematične obitelji. Otac alkoholičar navodno je pijan maltretirao suprugu i sinove. Iako njegovi motivi nikad nisu do kraja razjašnjeni, priča se da se želio vratiti supruzi od koje se rastao dvije godine ranije, no ona za to nije željela ni čuti.