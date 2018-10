Uzela novac pa otkazala put: 'Djeci će tamo vaditi organe'

Roditelji iz Trogira, koji su uplatili put u Italiju za svoju djecu, šokirali su se kad im je od voditeljice Cheerleading kluba "Doxa", u kojem im djeca plešu, dobili poruku da je put otkazan.

- Otkriveno je da je vaše dijete trebalo biti žrtva trgovine ljudima i organima. U sve je upetljana policija koja je pokrenula istragu. Ne znam hoće li vam novac biti vraćen, stajalo je u poruci kojom se otkazuje putovanje djece na natjecanje "World Dance Talent Show", 27. i 28. listopada u Bergamu.

U Italiju je trebalo ići 60-ak djevojčica natjecateljica i isto toliko njihovih roditelja, ukupno 118 ljudi.

Kako piše Slobodna Dalmacija, Melita Janeš, predsjednica kluba i voditeljica, preuzela je organizaciju putovanja i rekla roditeljima da trebaju uplatiti prve rate od oko 1500 kuna, koliko je po osobi stajalo putovanje. Neki su roditelji platili dio, neki cijeli iznos plus kotizacije, pa se uplaćena svota, za neke s više djece, popela i na više od sedam tisuća kuna.

Nekoliko dana nakon što su uplate "sjele" na račun "Doxe", Melita Janeš roditeljima u WhatsApp grupi poslala poruke da je otkrila kako je vlasnik splitske putničke agencije umiješan u trgovinu djecom, ljudskim organima i lancem prostitucije.

Tvrdila je kako je sve svoje sumnje prijavila policiji, koja je pokrenula istragu, te joj obećala da će ona i njezina obitelj dobiti 24-satnu policijsku zaštitu. Također, u zakonskom roku od osam dana raskinula je ugovor sklopljen s agencijom u vezi s prijevozom i smještajem u Bergamu.

Roditelji su počeli su nazivati vlasnika agencije, policiju, klub, tražiti svoj novac natrag. Janeš je roditeljima rekla da će ona sama riješiti problem, odnosno da je rezervirala smještaj za djecu i roditelje preko Booking.coma. Roditelji su to provjerili i utvrdili da su navodne rezervacije otkazane.

Slobodna neslužbeno doznaje da je Janeš bosa i u poprilično stresnom izdanju, došla u Policijsku upravu i počela iznositi svoje sumnje. Kako joj se nakon toga taj policajac više nije javljao, ona ga je pokušavala dobiti na telefon, da bi onda podnijela i službenu predstavku na njegov rad.

Načelnik PU splitsko-dalmatinske Slobodan Marendić odgovorio joj je da su njezini navodi ispitani te da nije utvrđeno nikakvo odstupanje od zakona.

'Ispada da sam prevarantica, da sam uzela novce...'

Janeš je medijima izjavila:

Ne znam di su pare nestale. Ako mislite da sam 24 godine života "s*ebala" zbog pedesetak tisuća kuna, onda se ljuto varate. Ispada da sam ja prevarantica i da sam ja uzela novce, što nije istina. Izgubila sam članove, nemam para za život, tražim posao. Di god triba, otići ću do kraja da se to dokaže.

Agencija: Te optužbe su strašne

Iz turističke agencije tvrde kako je rekla roditeljima da će na putu djeci vaditi organe:

- To je strašno, koje je optužbe iznijela protiv mene i moje agencije: da sam htio oteti autobus pun djece i da je ona spriječila organizirani kriminal jer je doznala da su agencija, hotel i osiguravatelj u sprezi. Čak je rekla roditeljima da je trebala biti između Crikvenice i Rijeke inscenirana prometna nesreća u kojoj bi bilo poginule djece i roditelja i da sam ja trebao izvaditi njima bubrege, jetru i ne znam što još i to odnijeti u Italiju i prodati. Čim sam čuo za to, otišao sam u policiju javiti se i tamo mi je čovjek rekao da od toga nema ništa i da budem miran. Ali kako ću biti miran kad ona uokolo priča takve gluposti – govori vlasnik agencije za Slobodnu i moli da mu se ne otkriva identitet niti ime agencije.