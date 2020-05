Uzeo očev Mercedes pa vozio 308 km/h, uhitila ga policija

Protiv devetnaestogodišnjeg mladića podnesena je kaznena prijava zbog opasne vožnje "nevjerojatnom" brzinom od 308 km/h na autocesti u Ontariju, priopćila je u nedjelju policija te kanadske pokrajine.

"Ovo je najgore prekoračenje brzine za koje sam čuo", istaknuo je narednik Kerry Schmidt koji je još bio pod dojmom, pokazuje snimka objavljena na Twitteru.

308 km/h on the #QEW. Two 19 year kids going for a “drive” with dads car. Driver charged with #StreetRacing https://t.co/iDw5r7nEB9