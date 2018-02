'Uzet će svoj novac i za sobom sve porušiti, likvidirati i spaliti'

Ivica Todorić objavio je treći vlog na svom YouTube kanalu u kojem se žestoko obrušio na Agrokorove partnere, Knighthead investicijski fond, ali i Alix partners.

- Kad govorimo o Agrokorovim partnerima onda prvo gledamo što je Knighthead. Oni su došli u Hrvatsku i počeli kupovati Agrokorove bondove, ali na način da su prije imali komunikaciju sa raznim ljudima u Hrvatskoj . Te bondove je kupovao uz pravni savjet jedne odvjetničke kancelarije. Nakon što su kupili bondove, onda je njihov hrvatski pravni savjetnik postao član vjerovničkog vijeća. Nakon toga je taj član otišao za glavnog savjetnika na drugu stranu, u Agrokor. Pa je onda sa tim Knightheadom radio na roll-up ugovoru. Zajedno su radili taj ugovor. Pa to su toliki sukobi interesa, to je sve toliko kriminalno, toliko nemoguće da je nevjerojatno da si netko može dozvoliti da u takvim poslovima sudjeluje - navodi Todorić.

Dodaje kako su oni (Knighthead) u roll-upu digli nepotrebne volumene novca za Agrokora kako bi što je više moguće prodali bondova.

- Koji su to partneri? Doveli su Alix partnere. To je firma koja je registrirana u Ukrajini i tamo je radila s jednom privatnom firmom koja je kasnije nacionalizirana i sada se tuže s njima. To je upravo nevjerojatno. Alix partneri je firma za pranje novca. Oni su danas potpisali ugovor sa Agrokorom, sa Ramljakom, a za pola sata su Ramljaku dali kontraugovor. Kako je to moguće u jednoj pravnoj državi? - pita se Todorić.

- Potpredsjednica Vlade kaže da je na čelu svega i stvarno je na čelu svega. O svemu je ona odlučivala i zajedno su djelovali. Mi imamo jedno potpuno stanje koje nema veze s pravom i pravnim propisima. Imamo kompanije koje su krivično prijavljene i kojima su izrečene privremene mjere. To su naši partneri i sada mi s njima idemo u nagodbe. Taj Alix partners, kakvo restrukturiranje oni rade? Svi su obezglavljeni. Oni rade nagodbu gdje će uzeti svoje novce i nakon toga će sve za sobom porušiti i likvidirati. I spaliti, da se ne nađu njihovi tragovi. I naša Vlada s njima sjedi i daje im politički mandat. To nikako neće dobro završiti. Smatram da je to ogromna sramota za Hrvatsku i hrvatsko pravosuđe. Što se prije to završi, to bolje jer će inače doći do ogromnog kaosa - zaključuje Todorić.

