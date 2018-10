Uživajte još malo: Dolaze kiša, pljuskovi, ali i pad temperature

I u srijedu će u zapadnim krajevima biti oblačnije, uz gdjekoju kap kiše, dok će na istoku i jugu sunčanog vremena biti znatno više. Ponegdje će biti i jutarnje pa i prijepodnevne magle, ali do kraja ovoga tjedna - ne i promjene nagle. Uz i dalje stabilno vrijeme - većinom sunčano i suho priroda će sve više poprimati raznobojno jesensko ruho, objavio je u svom stilu meteorolog HRT-a Zoran Vakula.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

U srijedu će tako u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura viša od 20 °C, uglavnom između 21 i 24 °C. Nakon jutarnje mjestimične magle, više oblaka bit će u središnjoj Hrvatskoj, a uglavnom prijepodne nije isključena i poneka kap kiše. Poslijepodne uglavnom suho i djelomice sunčano, uz najvišu temperaturu između 18 i 20 °C.

Malo kiše može pasti i u Gorskom kotaru te na sjevernom Jadranu, osobito prema otvorenom moru. Vjetar slab, na sjevernom Jadranu ujutro bura, zatim istočnjak i jugoistočnjak. Najviša temperatura zraka od 16 do 20 °C, na Jadranu između 21 i 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije barem djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni, prema otvorenom moru ponegdje i jak, uz malo do umjereno valovito more. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 12 °C, na moru između 15 i 18 °C, a najviša dnevna od 23 do 25 °C.

Toplo će biti i na jugu Hrvatske, uz pretežno sunčano vrijeme i najvišu temperaturu zraka uglavnom 24 ili 25 °C, dok će temperatura mora biti 21 °C. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, ujutro uz obalu bura. Koncentracija peludi čempresa bit će visoka.

U kopnenom će području do vikenda biti stabilno - uglavnom suho i većinom sunčano, ujutro uz mjestimičnu maglu, koja se ponegdje može i dulje zadržati. Najviša temperatura i dalje oko 20 °C pa i malo viša, a ni jutra neće biti odviše hladna.

Od vikenda ponovno oblačnije, osobito u nedjelju uz povećanje vjerojatnosti za mjestimičnu kišu.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Nedjelja kao uvod u nestabilan idući tjedan

Na obilje sunčanih sati sljedećih dana valja računati i na Jadranu, uz najvišu temperaturu zraka uglavnom između 23 i 25 °C, a mora će većinom biti samo malo niža. Puhat će slab i umjeren istočnjak i jugoistočnjak, u petak sjeverozapadnjak, ujutro uz obalu bura, tijekom vikenda mjestimice i jača, osobito u nedjelju.

Prema kraju tjedna, osobito u nedjelju, bit će i sve nestabilnije, što će rezultirati kišom, i pljuskovima u unutrašnjosti.

Kako će do naših krajeva stići i hladniji zrak, temperature će pasti, već u nedjelju, kad će na zapadu unutrašnjosti biti oko 15 stupnjeva. Bit će to uvod u nestabilan, idući tjedan, u kojem će česti biti kiša, i pljuskovi, zbog čega treba računati na hladnije uvjete, javlja N1.

I DHMZ najavljuje pogoršanje

I u Državnom hidrometeorološkom zavodu navode kako će idućih dana prevladavati sunčano vrijeme, ujutro na kopnu uz maglu, koja se ponegdje može dulje zadržati.

- U nedjelju sa sjevera naoblačenje s mjestimičnom kišom, osobito na kopnu. Vjetar većinom slab, za vikend ponegdje umjeren sjeverni. Na Jadranu mjestimice umjerena bura, koja će u nedjelju jačati. Dnevna temperatura će se sniziti - objavio je DHMZ.

