Uživaju u vožnji: Uz sirene i rotirke u školu s vatrogascima

Zahvalni smo načelniku što je našao način da nam djeca idu u predškolu. Imamo jedan auto u obitelji i, kad suprug ode na posao, nemam kako voziti sina iz našeg šest kilometara udaljenog sela u vrtić u Podgoraču.

Uz to nisam ni vozačica. Gabrijel je oduševljen time što se vozi s vatrogascima, sad stalno govori da će biti vatrogasac kad naraste, kaže mama Katarina Francuzović iz Razbojišta. S Ivanom i Markom iz Bijele Loze blizu Našica u predškolu se svako jutro i poslijepodne voze kombijem podgoračkog Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Za ove mališane ta je vožnja prava avantura jer do sada nisu imali priliku s vatrogasnim kacigama sjesti u vatrogasno vozilo i voziti se pod rotirkama i sirenom. Vozač im je vatrogasac Jozo Gelenčer.

Da načelnik općine Podgorač, Goran Đanić, nije smislio takav način prijevoza do vrtića, roditelji troje predškolaca vjerojatno ne bi mogli svoju djecu slati u malu školu.

Vrtić pohađa 20-ak mališana, ali gotovo svu djecu dovoze roditelji.

- Kad se pojavio program predškole za naš dječji vrtić, koji je trebalo realizirati od 11. ožujka do 12. travnja, jer je obavezan za djecu, shvatio sam da će roditeljima ovih troje mališana biti teško organizirati dovoz i odvoz djece. Razmatrali smo unajmljivanje minibusa, no ispostavilo se da bi nas ta stavka koštala čak i do 30.000 kuna, koje općina baš i nema. Kako nam je baš tih dana stiglo novo kombi vozilo za DVD koje smo kupili, predsjednik DVD-a Josip Mojzeš predložio je da oni besplatno voze djecu u predškolu. Naravno da smo odmah s njima sklopili ugovor jer to svima odgovara. Naš DVD iznimno je aktivan u svim humanitarnim akcijama, ali i akcijama gašenja požara, gdje god je potrebno, te dovoza pitke vode tamo gdje je nema.

Vrlo sam zadovoljan ovom suradnjom i mislim da je to primjer koji bi mogle slijediti i druge manje općine koje se brinu o uštedi - kaže načelnik općine Đanić. Svakog jutra i popodneva djecu u vozilu od kuće do vrtića obavezno prati vrtićka “teta”, njihova odgojiteljica Maja Nemet.

- Meni je super voziti se s vatrogascima, posebice mi je fora kad upale sirenu.

Nisu nam još nikada dali da idemo s njima gasiti vatru. Možda će mi to dati kad narastem - povjerio nam je maleni Gabrijel. Ovaj predškolac obožava nositi vatrogasnu kacigu. Dobrovoljno vatrogasno društvo Podgorač inače ima više od stotinu godina tradicije i vatrogasnog iskustva.

