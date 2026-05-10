UŽIVO Amerikanci čekaju iranski odgovor na prijedloge o miru, katarski tanker ide kroz Hormuz

Relativni mir vlada u Hormuškom tjesnacu rano u nedjelju nakon mjestimičnih vojnih aktivnosti dok Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na svoje najnovije prijedloge o okončanju dva mjeseca dugog sukoba i početku mirovnih pregovora, javlja Reuters.

Američki državni tajnik Marco Rubio je u petak rekao da Washington očekuje odgovor unutar nekoliko sati. No, nije bilo naznaka o naporima Teherana da se izjasni o prijedlogu, koji bi formalno zaustavio rat prije pregovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.

Rubio se sastao s katarskim premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom al-Tanijem u subotu u Miamiju te s njim raspravio o potrebi nastavka suradnje "radi odvraćanja prijetnji i promicanja stabilnosti i sigurnosti diljem Bliskog istoka", objavio je State Department u priopćenju koje nije spominjalo Iran.

Novinarka francuske televizije LCI Margot Haddad je u subotu rekla da joj je američki predsjednik Donald Trump u kratkom intervjuu rekao da i dalje očekuje da će "veoma uskoro" doznati odgovor Irana.

Katarski tanker se približava ključnom tjesnacu

Kako bi Trump idućeg tjedna trebao posjetiti Kinu, sve je veći pritisak da se zaključi rat na Bliskom istok koji je prouzročio energetsku krizu u svijetu te predstavlja sve veću prijetnju za globalno gospodarstvo.

Katarski tanker s ukapljenim zemnim plinom (LNG) na putu prema Pakistanu u subotu je plovio prema tjesnacu, prema podacima londonske burze LSEG, a izvori su rekli da je Iran odobrio taj potez kako bi pridobio povjerenje Katara i Pakistana, posrednicima u sukobu.

Ako uspješno dovrši svoje putovanje, bit će to prvi prolaz katarskog plovila s LNG-om kroz tjesnac otkako su SAD i Izrael započeli rat 28. veljače, piše Reuters.

Teheran uglavnom blokira prolaz za brodove koji nisu iranski u uskom tjesnacu, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte.

Proteklih dana je došlo do najvećih vojnih aktivnosti unutar i oko tjesnaca otkako je prije mjesec dana stupilo na snagu primirje, a Ujedinjeni Arapski Emirati su se ponovo našli pod napadom u petak.

U petak je došlo i do sporadičnih sukoba između iranskih snaga i američkih plovila u tjesnacu, izvijestila je iranska novinska agencija Fars.

Američka vojska je rekla da je pogodila dva broda povezana s Iranom koji su pokušavali pristati u iranskoj luci te ih prisilila da se okrenu i odustanu.

Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi

Washington je prošlog mjeseca uveo blokadu za iranske brodove. No, prema američkoj središnjoj obavještajnoj agenciji (CIA), Iran neće osjetiti veći gospodarski pritisak zbog američke blokade još otprilike četiri mjeseca, kazao je upućeni američki dužnosnik, što je dovelo u pitanje Trumpovu moć nad Teheranom u sukobu koji se pokazao nepopularnim među biračima i saveznicima SAD-a.

Viši obavještajni dužnosnik je "tvrdnje" o analizi CIA-e opisao kao lažne, o čemu je prvi pisao Washington Post.

Trump je u četvrtak rekao da je primirje i dalje na snazi unatoč vojnim aktivnostima, a Iran je optužio SAD da ga je prekršio.

"Svaki put kad je na stolu diplomatsku rješenje, SAD se odluči za bezobzirnu vojnu avanturu", kazao je iranski šef diplomacije Abas Arakči u petak.

SAD ne uživa veliku međunarodnu podršku u sukobu. Nakon sastanka s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u petak, Rubio je postavio pitanje zašto Italija i drugi saveznici ne podržavaju napore Washingtona da se tjesnac ponovo otvori, upozoravajući na opasan presedan ako se Teheranu dopusti da upravlja međunarodnim pomorskim prolazom.

Velika Britanija, koja surađuje s Francuskom u izradi prijedloga za postizanje sigurnog prolaza kroz tjesnac jednom kada se situacija stabilizira, u subotu je rekla da će rasporediti bojni brod na Bliskom istoku radi pripreme za takvu međunarodnu misiju.