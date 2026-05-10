Dok Washington čeka odgovor Teherana na prijedlog za završetak rata, posljedice sukoba sve se jače prelijevaju na svjetsko gospodarstvo
UŽIVO Amerikanci čekaju iranski odgovor na prijedloge o miru, katarski tanker ide kroz Hormuz
Relativni mir vlada u Hormuškom tjesnacu rano u nedjelju nakon mjestimičnih vojnih aktivnosti dok Sjedinjene Američke Države čekaju odgovor Irana na svoje najnovije prijedloge o okončanju dva mjeseca dugog sukoba i početku mirovnih pregovora, javlja Reuters.
Američki državni tajnik Marco Rubio je u petak rekao da Washington očekuje odgovor unutar nekoliko sati. No, nije bilo naznaka o naporima Teherana da se izjasni o prijedlogu, koji bi formalno zaustavio rat prije pregovora o spornijim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program.
Rubio se sastao s katarskim premijerom Mohamedom bin Abdulrahmanom al-Tanijem u subotu u Miamiju te s njim raspravio o potrebi nastavka suradnje "radi odvraćanja prijetnji i promicanja stabilnosti i sigurnosti diljem Bliskog istoka", objavio je State Department u priopćenju koje nije spominjalo Iran.
Novinarka francuske televizije LCI Margot Haddad je u subotu rekla da joj je američki predsjednik Donald Trump u kratkom intervjuu rekao da i dalje očekuje da će "veoma uskoro" doznati odgovor Irana.
Katarski tanker se približava ključnom tjesnacu
Kako bi Trump idućeg tjedna trebao posjetiti Kinu, sve je veći pritisak da se zaključi rat na Bliskom istok koji je prouzročio energetsku krizu u svijetu te predstavlja sve veću prijetnju za globalno gospodarstvo.
Katarski tanker s ukapljenim zemnim plinom (LNG) na putu prema Pakistanu u subotu je plovio prema tjesnacu, prema podacima londonske burze LSEG, a izvori su rekli da je Iran odobrio taj potez kako bi pridobio povjerenje Katara i Pakistana, posrednicima u sukobu.
Ako uspješno dovrši svoje putovanje, bit će to prvi prolaz katarskog plovila s LNG-om kroz tjesnac otkako su SAD i Izrael započeli rat 28. veljače, piše Reuters.
Teheran uglavnom blokira prolaz za brodove koji nisu iranski u uskom tjesnacu, kojim je prije rata prolazila petina svjetske nafte.
Proteklih dana je došlo do najvećih vojnih aktivnosti unutar i oko tjesnaca otkako je prije mjesec dana stupilo na snagu primirje, a Ujedinjeni Arapski Emirati su se ponovo našli pod napadom u petak.
U petak je došlo i do sporadičnih sukoba između iranskih snaga i američkih plovila u tjesnacu, izvijestila je iranska novinska agencija Fars.
Američka vojska je rekla da je pogodila dva broda povezana s Iranom koji su pokušavali pristati u iranskoj luci te ih prisilila da se okrenu i odustanu.
Trump tvrdi da je primirje i dalje na snazi
Washington je prošlog mjeseca uveo blokadu za iranske brodove. No, prema američkoj središnjoj obavještajnoj agenciji (CIA), Iran neće osjetiti veći gospodarski pritisak zbog američke blokade još otprilike četiri mjeseca, kazao je upućeni američki dužnosnik, što je dovelo u pitanje Trumpovu moć nad Teheranom u sukobu koji se pokazao nepopularnim među biračima i saveznicima SAD-a.
Viši obavještajni dužnosnik je "tvrdnje" o analizi CIA-e opisao kao lažne, o čemu je prvi pisao Washington Post.
Trump je u četvrtak rekao da je primirje i dalje na snazi unatoč vojnim aktivnostima, a Iran je optužio SAD da ga je prekršio.
"Svaki put kad je na stolu diplomatsku rješenje, SAD se odluči za bezobzirnu vojnu avanturu", kazao je iranski šef diplomacije Abas Arakči u petak.
SAD ne uživa veliku međunarodnu podršku u sukobu. Nakon sastanka s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u petak, Rubio je postavio pitanje zašto Italija i drugi saveznici ne podržavaju napore Washingtona da se tjesnac ponovo otvori, upozoravajući na opasan presedan ako se Teheranu dopusti da upravlja međunarodnim pomorskim prolazom.
Velika Britanija, koja surađuje s Francuskom u izradi prijedloga za postizanje sigurnog prolaza kroz tjesnac jednom kada se situacija stabilizira, u subotu je rekla da će rasporediti bojni brod na Bliskom istoku radi pripreme za takvu međunarodnu misiju.
Izrael je u nedjelju deportirao dvojicu aktivista, Saifa Abu Kesheka, španjolskog državljanina, i Brazilca Thiaga Avilu, nakon što ih je u međunarodnim vodamauhitio na flotili koja je plovila prema Gazi, priopćilo je ministarstvo vanjskih poslova.
Aktivisti su dio druge Globalne flotile Sumud, koja je krenula iz Španjolske 12. travnja kako bi pokušala probiti izraelsku blokadu Gaze dostavljanjem pomoći enklavi.
Izraelske vlasti su ih uhitile 29. travnja i dovele u Izrael.
Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je Abu Keshek osumnjičen za povezanost s terorističkom organizacijom, a Avila za ilegalnu aktivnost.
Obojica su negirala optužbe, rekavši da su bili na humanitarnoj misiji za civilno stanovništvo Gaze i da je njihovo uhićenje u međunarodnim vodama bilo nezakonito.
Gazom upravlja palestinska militantna skupina Hamas, koju su Izrael i veći dio Zapada označili kao terorističku skupinu.
Napad Hamasa na Izrael 7. listopada 2023. započeo je rat u Gazi koji je ostavio veći dio stanovništva enklave bez doma i ovisnim o pomoći, za koju humanitarne agencije kažu da stiže presporo.
Katarski LNG tanker Al Kharaitiyat zaplovio je jučer prema Hormuzu, a Reuters prenosi kako je ovo potez koji je odobrio Iran da se pojača povjerenje između Katra i Pakistana, koji posreduju u naporima za mir. Ovo je i prvi katarski LNG tanker koji plovi kroz tjesnac od početka sukoba 28. veljače.
Zatvaranje Hormuza izazvalo je sistemski prometni šok u svijetu, a ponovno vraćanje tog tjesnaca u normalu moglo bi uslijediti tek mjesecima nakon što zaraćeni Iran i SAD njime dopuste plovidbu, upozorio je Međunarodni prometni forum (ITF).
Ta organizacija, koja okuplja 72 zemlje među kojima i Hrvatsku, navela je u svojoj analizi da će vraćanje plovidbe na razinu prije krize ovisiti o povjerenju u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, o pronalaženju posade, ugovaranju brodova, cijeni osiguranja tereta i brodova, a također i o čišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture.
„Čak kada tjesnac i bude otvoren, promet se neće odmah vratiti na razinu prije krize. Trgovački uvjeti mogli bi mjesecima ograničavati prijevoz“, navedeno je.
ITF je analizu podijelio novinarima tijekom svog godišnjeg samita održanog u njemačkom gradu Leipzigu.
SAD i Iran, koji blokiraju promet uskim tjesnacem, gdje obično prolazi 25 posto svjetskih naftnih tankera, proglasili su krhko primirje 8. travnja. Tijekom prvog tjedna je tjesnacem prošlo svega 45 brodova.
Prolaz je sada uvjetovan koridorima pod kontrolom iranske mornarice, dok dvije zaraćene zemlje vode pregovore. Od kada su SAD i Izrael napali Iran krajem veljače oko 1.000 trgovačkih brodova i 20.000 pomoraca ostalo je blokirano u Perzijskom zaljevu.
„Ovo je šok nakon kojeg ćemo razmišljati drugačije“, rekao je Hini generalni tajnik ITF-a Young Tae Kim.
„Ovo je dobra lekcija nakon koje se otvara pitanje otpornosti vlada na ovakve događaje. A također i potrebe korištenja goriva iz obnovljivih izvora“, dodao je.
Poskupljenje mlaznog goriva
U Leipzigu se okupilo 1.200 sudionika, među kojima 39 ministara, koji su raspravljali o situaciji u globalnom prometu i otpornosti na političke, klimatske i financijske probleme.
ITF smatra da koncentracija trgovine u malom broju pomorskih koridora predstavlja globalni rizik za svijet jer čim jedan prestane biti operativan to se osjeća u svim dijelovima svijeta.
Cijena mlaznog goriva se udvostručila pa su u svibnju aviokompanije diljem svijeta otkazale 13.000 letova, podatak je analitičke kompanije Cirium.
Lufthansa i Croatia Airlines najavile su otkazivanje dijela letova tijekom ljetne sezone kada je potrošnja goriva velika.
„Tijekom pandemije koronavirusa ljudi su uvidjeli da ne mogu ništa bez prometa, da ne mogu posjećivati bližnje niti se kretati. To se sada ponavlja s ovom krizom“, rekao je Kim koji je na čelu ITF-a od 2017.
Napomenuo je da su vlade, uključujući i onu Južne Koreje, u čijem je ministarstvu prometa radio do dolaska u ITF, „podcjenjivale ministarstva prometa“.
„Ono je uvijek bilo niže rangirano, uvijek ispod ministarstva vanjskih poslova, energetike…Uvijek ga se smatralo tehničkim ministarstvom. Ali sada ljudi razumiju važnost prometa“, izjavio je.
Kim je rekao da je uoči dolaska na samit ITF-a „osjećao veliki pritisak zbog svega što se događa u svijetu“.
„Globalna smo platforma, na koju dolaze ljudi iz cijelog svijeta, pa nismo znali kakvu reakciju očekivati. Hoće li biti atmosfera suradnje i prijateljstva zbog sukoba“, izjavio je.
„No, unatoč okolnostima sve je prošlo uspješno i dobro“, dodao je.
ITF je organizacija u sklopu koje se od 1953. godine sastaju ministri prometa, a sjedište joj je u Parizu u zgradi Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Djeluje kao think-tank za promišljanje o transportnoj politici, donosi preporuke te svake godine organizira globalni samit.
ITF je u četvrtak primio u članstvo Ganu, Panamu i Peru, što je prvo proširenje nakon 2024.
Panamskim kanalom, koji spaja Pacifički i Atlantski ocean, prolazi 6 posto svjetskog pomorskog prometa. Trgovačke luke Perua na obali Pacifičkog mora sve su važnije za trgovinu, a Gana je regionalni trgovački centar na zapadu Afrike.
Iranska vojska zaprijetila je žestokim napadom na američke ciljeve na Bliskom istoku ako iranski brodovi budu izloženi agresiji.
Sjedinjene Američke Države održavaju blokadu iranskih brodova u Hormuški tjesnac nakon što je Teheran ustvrdio kontrolu nad tim plovnim putem. U petak je američki borbeni zrakoplov onesposobio dva tankera pod iranskom zastavom za koje se tvrdilo da pokušavaju izbjeći blokadu.
Pomorsko zapovjedništvo Islamic Revolutionary Guard Corps priopćilo je da će „svaka agresija” usmjerena na iranske naftne tankere i trgovačke brodove rezultirati „žestokim napadom na jedan od američkih centara u regiji”.
Zapovjedništvo zračno-svemirskih snaga IRGC-a upozorilo je da su "projektili i dronovi usmjereni prema neprijatelju”.
- Čekamo zapovijed za paljbu - poručili su iz zračno-svemirskih snaga.