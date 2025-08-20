UŽIVO Budimpešta prvi izbor za susret Putin-Trump-Zelenski?

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak da proces pristupanja Ukrajine Europskoj uniji mora ići naprijed, kao i to da Europa mora biti dio budućih mirovnih pregovora uz Ukrajinu, Rusiju i Sjedinjene Države.

Costa, koji je iz Lisabona putem video-veze članove Vijeća upoznao s ishodom sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika i nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, rekao je novinarima da je sama mogućnost bilateralnog sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina "ogroman napredak", unatoč tome što se puno toga mora učiniti i što nema jamstva uspjeha.

"Sada svi moramo preobraziti ovu mogućnost u realnost, da dođe do sastanka i da on bude uspješan", rekao je, pozivajući na šire pregovore koji uključuju Europu da se dogode "što je prije moguće".

Također je istaknuo kao posebno važno spremnost Washingtona da sudjeluje u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.

"Osnova budućih jamstava su ukrajinske oružane snage, čiji kapacitet mora biti osnažen", rekao je, dodavši da se budućnost Ukrajine ne tiče samo sigurnosnih mjera, nego i izgleda za stabilnost i prosperitet koje bi EU članstvo donijelo.

U međuvremenu, Unija će nastaviti pritiskati Rusiju da zaustavi rat te se priprema na još jedan paket sankcija, dodao je Costa.

Ukrajina je dobila status kandidata za EU u lipnju 2022., nekoliko mjeseci nakon ruske invazije.