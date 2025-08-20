Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak kako se nada da će Vladimir Putin "biti dobar" i ići dalje prema završetku rata u Ukrajini, ali je ostavio mogućnost da ruski čelnik možda ne želi sklopiti dogovor
UŽIVO Budimpešta prvi izbor za susret Putin-Trump-Zelenski?
Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao je u utorak da proces pristupanja Ukrajine Europskoj uniji mora ići naprijed, kao i to da Europa mora biti dio budućih mirovnih pregovora uz Ukrajinu, Rusiju i Sjedinjene Države.
Costa, koji je iz Lisabona putem video-veze članove Vijeća upoznao s ishodom sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika i nekoliko europskih čelnika u Washingtonu, rekao je novinarima da je sama mogućnost bilateralnog sastanka između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina "ogroman napredak", unatoč tome što se puno toga mora učiniti i što nema jamstva uspjeha.
"Sada svi moramo preobraziti ovu mogućnost u realnost, da dođe do sastanka i da on bude uspješan", rekao je, pozivajući na šire pregovore koji uključuju Europu da se dogode "što je prije moguće".
Također je istaknuo kao posebno važno spremnost Washingtona da sudjeluje u sigurnosnim jamstvima za Ukrajinu.
"Osnova budućih jamstava su ukrajinske oružane snage, čiji kapacitet mora biti osnažen", rekao je, dodavši da se budućnost Ukrajine ne tiče samo sigurnosnih mjera, nego i izgleda za stabilnost i prosperitet koje bi EU članstvo donijelo.
U međuvremenu, Unija će nastaviti pritiskati Rusiju da zaustavi rat te se priprema na još jedan paket sankcija, dodao je Costa.
Ukrajina je dobila status kandidata za EU u lipnju 2022., nekoliko mjeseci nakon ruske invazije.
Bijela kuća razmatra mađarsku metropolu Budimpeštu kao destinaciju mogućeg trilateralnog sastanka između američkog predsjednika Donalda Trumpa, ruskog predsjednika Vladimira Putina te ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, izvještava u petak Politico.
Američka tajna služba priprema samit u ovoj srednjoeuropskoj državi, a Budimpešta je prvi izbor za Bijelu kuću, navodi Politico.
Ruski predsjednik Vladimir Putin predložio je u telefonskom razgovoru s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da se njegov sastanak s ukrajinskim šefom države organizira u Moskvi, no Zelenski je to odbio.
Među ostalim mogućim destinacijama samita navodi se i švicarska Ženeva.