UŽIVO Ovo su prve reakcije iz stožera: 'Nadam se da ćemo slaviti do dugo u noć...'

19:00

Nešto više od 2 milijuna i 883 tisuće birača imalo je pravo odlučiti o imenima 121 lokalnog dužnosnika, no do nedjelje poslijepodne to je pravo iskoristilo njih manje od četvrtine.

Glasovalo ih je niti 640.000, odnosno 23,45 posto.

To je za deset postotnih poena slabije od prvog kruga, kada je do istog vremena glasovalo 33,06 posto birača, te najslabiji odaziva od kad se održavaju lokalni izbori tj. od 1993.