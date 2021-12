U Hrvatsku je stiglo cjepivo za djecu. Narednih dana 48 tisuća doza za cijepljenje djece 5-11 godina rasporedit će po regijama.

Zagreb će, kako doznajemo, cijepljenje za djecu od pet do sedam godina organizirati kod pedijatara.

VIDEO 24sata uživo: Stiglo cjepivo za djecu

Gdje se djeca mogu cijepiti?

Djecu neće cijepiti po punktovima.

- Starija djeca cijepit će se kod liječnika školske medicine, neće biti cijepljenja na punktovima - rekao nam je Zvonimir Šostar iz Nastavnog zavoda "Andrija Štampar".

Capakova zamjenica: Booster doza ide jako dobro

Ukupno je stiglo 48.000 doza cjepiva za djecu, od 5 do 11 godina, Pfizera. Djeca od 12 do 18 godina cijepe se cjepivom kao i odrasli - rekla je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica Krunoslava Capaka.

Kaže da cjepivo ide u županijske Zavode za javno zdravstvo i potom u ambulante. Kako je istaknula, svi će Zavodi organizirati cijepljenje kroz ambulante, tamo gdje će biti veći interes, organizirat će se i na punktovima.

- Booster doza ide jako dobro, više od 10 posto građana, više od 40 posto liječnika primilo booster dozu, odaziv je dobar, ali treba biti bolji, osobito jer smo od petka smanjili razmak. Preporučujemo svim odraslima kojima prošlo tri ili više mjeseca - rekla je.

Kad počinje cijepljenje djece u Hrvatskoj?

Cijepljenje bi trebalo početi tijekom ovog tjedna, oko srijede ili četvrtka.

Primaju se dvije doze, cjepivo je drugačije od onog za odrasle.

- Doza je tri puta manja nego za odrasle. Trideset mikrograma je doza za odrasle, a deset mikrograma za djecu - objasnila je Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

Koliko se dosad djece cjepilo?

Za djecu od 5 do 11 godina odobren je Pfizer, a oni od 12 do 18 godina cijepe se Pfizerom i Modernom.

Do sada je prvu dozu primilo 6279 djece u dobi od 12 do 14 godina te 55.486 u dobi od 15 do 19 godina.

Nuspojave kod cijepljenja djece

Što se nuspojava cjepiva za malu djecu tiče, zabilježeni su crvenilo i oticanje na mjestu primjene cjepiva, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima i vrućica.

Slučajevi miokarditisa, prema sadašnjim podacima, događaju se rijeđe nego kod tinejdžera.

- Procijepljeno je na milijune adolescenata u svim zemljama svijeta i taj broj raste iz dana u dan. Preliminarne studije su pokazale da mladi itekako dobro reagiraju i imaju dobar imunološki odgovor. Komplikacija cjepiva u toj dobnoj skupini - nema, kazao je prof. Vladimir Mićović, ravnatelj NZJZ Primorsko-goranske županije za HRT.