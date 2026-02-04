Jako nevrijeme širom obale! Ulice poplavljene u Omišu, Trogiru, Splitu... Nevrijeme poharalo i Kvarner. Za južnu i središnju Dalmaciju na snazi je crveni meteoalarm
UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena: Na snazi je crveno upozorenje, more se izlijeva...
VIDEO Poplava u Kaštelima nakon olujnog juga. More ulazi u kuće: 'Nikad ovo nisam vidio'
More se u srijedu navečer izlilo duž svih sedam Kaštela. Poplavljene su kuće, restorani i objekti uz obalu, a vatrogasci su zaprimili oko 50 poziva građana koji su tražili pomoć
I Kvarner na udaru
Jaka kiša pala je i u Rijeci, čitatelji nam javljaju kako je su poplavljene ulice u centru grada...
FOTO Kaos zbog nevremena u Splitu! Vjetar srušio metalnu ogradu, more se izlijeva...
Problema ima širom grada, Dalmacija Danas piše i kako je metalna zaštitna ograda na Vukovarskoj popustila pod naletima vjetra te se nagnula i srušila preko nogostupa.
VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'
Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke potopljenih ulica Omiša.