UŽIVO Dalmacija na udaru jakog nevremena: Na snazi je crveno upozorenje, more se izlijeva...

VIDEO Snažno nevrijeme u Dalmaciji, Omiš je pod vodom! 'Voda je počela ulaziti u kuće...'

Napadalo je kiše kao nikada do sad. Cijeli grad pliva. Sve ulice su potopljene. Voda ulazi u kuće, ispričao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke potopljenih ulica Omiša.

