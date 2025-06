UŽIVO Dan odluke u Hrvatskoj. Birališta su zatvorena: Uskoro se očekuju prvi rezultati izbora

TKO JE GLASAO - GLASAO JE

Birališta su zatvorena

U nedjeljnom, drugom krugu lokalnih izbora, hrvatski birači rekli su koga žele za župane, gradonačelnike i načelnike, u 19 sati vrata je zatvorilo gotovo pet tisuća biračkih mjesta, čime je zaključena i superizborna godina započeta u travnju prošle godine izborima za Hrvatski sabor. Nešto više od 2 milijuna i 883 tisuće birača imalo je pravo odlučiti o imenima 121 lokalnog dužnosnika, no do nedjelje poslijepodne to je pravo iskoristilo njih manje od četvrtine.

Glasovalo ih je niti 640.000, odnosno 23,45 posto.

To je za deset postotnih poena slabije od prvog kruga, kada je do istog vremena glasovalo 33,06 posto birača, te najslabiji odaziva od kad se održavaju lokalni izbori tj. od 1993.

Pobjednici i gubitnici znat će se oko 21,30 sati

Osim o gradonačelnicima tri velika grada, Zagreba, Splita i Rijeke, birači su odlučivali i o imenima 12 župana, 44 gradonačelnika i 62 općinska načelnika.

U tri najveća grada svoje pozicije 'branili ' su Tomislav Tomašević (Možemo, SDP), Ivica Puljak (Centar) i Marko Filipović (nezavisni), a na njih su željeli nezavisna Marija Selak Raspudić, Tomislav Šuta (HDZ) i Iva Rinčić (koalicija AM-a).

Gradonačelnike su birali i Pula, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Sinj, gdje se, također, odlučivalo hoće li te gradove i iduće četiri godine voditi sadašnji gradonačelnici Filip Zoričić (nezavisni), Mato Franković (HDZ), Željko Burić (HDZ), Damir Mandić (HDZ) i Miro Bulj (Most) ili njihovi konkurenti Peđa Grbin (SDP), Anita Bonačić Obradović (SDP), Tonči Restović (SDP), Draženka Polović (Možemo) i Igor Vidalina (HDZ).

Sa zanimanjem se očekuje i ishod izbora za gradonačelnike Zadra i Vukovara, gdje su se u drugom krugu sučelili HDZ-ov Šime Erlić i SDP-ov Daniel Radeta, odnosno Domagoj Bilić (DP, HDZ) i Suverenist Marijan Pavliček.

Napeto je bilo i u 12 županija. U Varaždinskoj su snage odmjerili aktualni župan, HDZ-ov Anđelko Stričak i SDP-ov Bruno Ister, u Zagrebačkoj aktualni župan Stjepan Kožić (koalicija SKNL) i Mihael Zmajlović (SDP), u Koprivničko-križevačkoj aktualni župan Darko Koren (HDZ) i Tomislav Golubić (SDP).

Za dužnost župana u Brodsko-posavskoj županiji natjecali su se aktualni župan Danijel Marušić (HDZ) i Marko Lipovac (Duspara Mirko NL), a u Vukovarsko-srijemskoj Ivan Bosančić (HDZ) i Nikola Kajkić (Most/DOMiNO).

Večeras će biti poznato i hoće li na čelu Istarske županije biti Sanja Radolović (SDP) ili aktualni župan Boris Miletić (nezavisni), hoće li Primorsko-goransku voditi Ivica Lukanović (SDP) ili Alen Ružić (HDZ), a Ličko-senjsku aktualni župan Ernest Petry (HDZ) ili Danijel Tušak (LiPO).

U Zadarskoj županiji u drugom su se krugu susreli Josip Bilaver (HDZ) i Jure Zubčić (SDP), u Šibensko-kninskoj Paško Rakić (HDZ) i Petar Baranović (SDP), u Splitsko-dalmatinskoj aktualni župan Blaženko Boban (HDZ) i Ivana Ninčević-Lesandrić (Centar), a u Dubrovačko-neretvanskoj, HDZ-ov Blaž Pezo i Mostov Božo Petrov.

Za župane, gradonačelnike i općinske načelnike bit će izabrani kandidat koji dobije veći broj glasova.

Tko je pobijedio, a tko izgubio znat će se već oko 21,30 sati.

Prve izborne rezultate, koji će obuhvatiti oko polovice biračkih mjesta, Državno izborno povjerenstvo (DIP) objavit će već u 20 sati, oko 21 sat trebalo bi biti obrađeno oko 90 posto biračkih mjesta, a oko 21,30 sati sva mjesta, njih 4980.

Izbore je provodilo oko 50 tisuća osoba u biračkim odborima i izbornim povjerenstvima, a nadziralo oko 5500 promatrača.