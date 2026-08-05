Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine
UŽIVO Dan pobjede i hrvatskih branitelja: Tisuće ljudi dolaze u Knin na veliku proslavu
Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Proslava će započeti u 6,30 sati budnicom ulicama grada i misom u 7,30 sati (Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta). Odavanje počasti poginulim i nestalim braniteljima predviđeno je od 9 sati (kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića), gdje će vijence položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova.
U 9,40 sati će početi središnja svečanost (stadion NK Dinara, Fra Filipa Grabovca 5), a putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se tradicionalna ceremonija podizanja hrvatske zastave, u kojoj će sudjelovati predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede počasni plotuni. Na stadionu su predviđena prigodna obraćanja, čitanje povjesnice VRO Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja će čitati sinovi poginulih hrvatskih branitelja. Za to vrijeme na Tvrđavi će istupiti kadeti HV-a i polaznici Policijske akademije MUP-a - njih 245 simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja.
Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom. Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji Grada Knina, a program središnje svečanosti moći će se pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije.
Hrvatska obilježava Dan pobjede: Evo zašto je 5. kolovoza jedan od najvažnijih datuma
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja obilježava se 5. kolovoza kao državni praznik u znak sjećanja na vojno-redarstvenu operaciju Oluja i oslobođenje Knina 1995. godine.
Operacija Oluja trajala je od 4. do 7. kolovoza 1995., a oslobođen je najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija, čime je ostvaren jedan od ključnih ciljeva Domovinskog rata i otvoren put prema njegovu završetku. Oslobođenjem Knina ostvaren je glavni strateški cilj operacije, a Hrvatska je ponovno uspostavila teritorijalni integritet.
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti ustanovljen je 1996. godine, dok se od 2008. godine istoga dana obilježava i Dan hrvatskih branitelja u čast svim hrvatskim braniteljima koji su sudjelovali u obrani zemlje.
Središnja proslava tradicionalno se održava u Kninu, gdje se organiziraju budnica, polaganje vijenaca, misa te svečani program na Kninskoj tvrđavi uz podizanje hrvatske zastave i odavanje počasti poginulim, nestalim i svim hrvatskim braniteljima.