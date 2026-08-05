UŽIVO Dan pobjede i hrvatskih branitelja: Tisuće ljudi dolaze u Knin na veliku proslavu

NAJAVA

Središnja proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Proslava će započeti u 6,30 sati budnicom ulicama grada i misom u 7,30 sati (Crkva Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta). Odavanje počasti poginulim i nestalim braniteljima predviđeno je od 9 sati (kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na Trgu dr. Ante Starčevića), gdje će vijence položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, predsjednik Republike Zoran Milanović, predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković, potpredsjednik Hrvatskoga sabora Ivan Penava, predstavnici Hrvatskog narodnog sabora u BiH te predstavnici županija i gradova.

U 9,40 sati će početi središnja svečanost (stadion NK Dinara, Fra Filipa Grabovca 5), a putem videozida na stadionu i središnjem gradskom trgu pratit će se tradicionalna ceremonija podizanja hrvatske zastave, u kojoj će sudjelovati predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Podizanje hrvatske zastave uz izvođenje himne RH simbolično će najaviti zvonjava kninskih crkvenih zvona, a potom slijede počasni plotuni. Na stadionu su predviđena prigodna obraćanja, čitanje povjesnice VRO Oluja te imena poginulih i nestalih u Oluji, koja će čitati sinovi poginulih hrvatskih branitelja. Za to vrijeme na Tvrđavi će istupiti kadeti HV-a i polaznici Policijske akademije MUP-a - njih 245 simbolično za 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u VRO Oluja.

Središnja svečanost na stadionu završit će prikazom sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i policije te letačkim programom. Cjelodnevni program u Kninu završava večernjim koncertom u organizaciji Grada Knina, a program središnje svečanosti moći će se pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radiotelevizije.

