UŽIVO Danska odlučila poslati još 1000 vojnika na Grenland
Foto: Mads Claus Rasmussen

Trump je misteriozno poručio da će svijet uskoro vidjeti koliko je daleko spreman ići po pitanju Grenlanda. U Kopenhagenu razmatraju o slanju još 1000 vojnika na arktički otok koji bi mogao promijeniti svijet

Europski parlament odlučio je do daljnjeg suspendirati ratifikaciju trgovinskog sporazuma između Europske unije i SAD-a nakon prijetnji predsjednika SAD-a Donalda Trumpa carinama europskim državama koje su podržale Dansku, potvrdili su u utorak zastupnici tog tijela. 

Trumpova administracija kao glavni razlog navodi rastući ruski i kineski utjecaj na Arktiku. Topljenje leda otvara nove pomorske rute, ali i pristup golemim zalihama rijetkih minerala, nafte i plina. Američki predsjednik uvjeren je da Danska nema ni političku ni vojnu snagu sama zaštititi Grenland te da bi SAD, preuzimanjem kontrole, zapravo štitio i Europu.

Danska televizijska postaja TV 2 doznaje da danska Vlada radi na planovima za slanje dodatnih 1000 vojnika na Grenland tijekom ove godine. Njihov novinar za vojna pitanja Anders Lomholt doznaje da Danska planira "prisutnost tijekom cijele godine koja se može usporediti s razmještanjem danske borbene bojne u Latviji"

