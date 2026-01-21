UŽIVO Danska odlučila poslati još 1000 vojnika na Grenland

SUDBONOSNI OTOK

Trumpova administracija kao glavni razlog navodi rastući ruski i kineski utjecaj na Arktiku. Topljenje leda otvara nove pomorske rute, ali i pristup golemim zalihama rijetkih minerala, nafte i plina. Američki predsjednik uvjeren je da Danska nema ni političku ni vojnu snagu sama zaštititi Grenland te da bi SAD, preuzimanjem kontrole, zapravo štitio i Europu.

OVDJE saznajte više