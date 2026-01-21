UŽIVO Trump: Neću koristiti silu za preuzeti Grenland. Ali treba nam. Želim hitne pregovore!

'NEĆU KORISTITI SILU'

Rat u Ukrajini ne bi počeo da američki izbori 2020. nisu bili namješteni. Uskoro će odgovorni biti optuženi. To je breaking news. Naslijedio sam jako tešku situaciju kad sam se vratio u Bijelu kuću. Putin nikad ne bi napao Ukrajinu da sam ja bio na vlasti. Stvari na granici su bile van kontrole. Radim na ovom ratu u Ukrajini već godinu dana, od tada sam riješio osam ratova. Putin me nazvao i kazao kako ne može vjerovati kako sam riješio sukob Armenije i Azerbajdžana tako brzo, kazao je kako ga on pokušava riješiti deset godina. Poručio sam mu da riješi svoj rat. Ljudi po svijetu ne cijene što SAD sve radi, kazao je dalje Trump.

Amerika je plaćala gotovo 100 posto svega za NATO. Morao sam to zaustaviti. Sad svi plaćaju pet posto, zbog toga su jači. Nikad nismo ništa tražili, nikad ništa nismo dobili, nećemo ni dobiti ako ja ne odlučim koristiti silu, ali ja to neću napraviti. Ljudi misle da ću koristiti silu, ali ja neću koristiti silu. Sve što tražimo je Grenland. Mi smo pobijedili Nijemce, Talijane i Japance i onda smo Danskoj vratili Grenland. Tad smo bili moćni, sad smo još moćniji, poručio je Trump...