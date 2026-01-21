Američki predsjednik stigao je u Davos gdje je najiščekivaniji gost na Svjetskom ekonomskom forumu. Trump je stigao u trenutku neviđenih tenzija EU i SAD-a zbog Grenlanda, a na kušnji je i sudbina NATO-a
UŽIVO Trump: Neću koristiti silu za preuzeti Grenland. Ali treba nam. Želim hitne pregovore!
Vjerujem kako Putin i Zelenski žele zaustaviti rat, kasnije danas ću se sastati sa Zelenskim, kazao je Trump, a onda se vratio na Grenland.
- Problem s NATO-om je što ćemo biti za njih 100 posto uvijek, ali ne znam da li bi oni nama pomogli. Sav taj novac koji trošimo... Želimo komad leda zbog svjetske zaštite. Imate izbor. Možete reći da, i mi ćemo to cijeniti. Ili možete reći ne, to ćemo zapamtiti.
Rat u Ukrajini ne bi počeo da američki izbori 2020. nisu bili namješteni. Uskoro će odgovorni biti optuženi. To je breaking news. Naslijedio sam jako tešku situaciju kad sam se vratio u Bijelu kuću. Putin nikad ne bi napao Ukrajinu da sam ja bio na vlasti. Stvari na granici su bile van kontrole. Radim na ovom ratu u Ukrajini već godinu dana, od tada sam riješio osam ratova. Putin me nazvao i kazao kako ne može vjerovati kako sam riješio sukob Armenije i Azerbajdžana tako brzo, kazao je kako ga on pokušava riješiti deset godina. Poručio sam mu da riješi svoj rat. Ljudi po svijetu ne cijene što SAD sve radi, kazao je dalje Trump.
Amerika je plaćala gotovo 100 posto svega za NATO. Morao sam to zaustaviti. Sad svi plaćaju pet posto, zbog toga su jači. Nikad nismo ništa tražili, nikad ništa nismo dobili, nećemo ni dobiti ako ja ne odlučim koristiti silu, ali ja to neću napraviti. Ljudi misle da ću koristiti silu, ali ja neću koristiti silu. Sve što tražimo je Grenland. Mi smo pobijedili Nijemce, Talijane i Japance i onda smo Danskoj vratili Grenland. Tad smo bili moćni, sad smo još moćniji, poručio je Trump...
Nakon 2. svjetskog rata vratili smo Grenland Danskoj. Kako glupo od nas. Ali i kako su oni nezahvalni danas. Grenland nam treba zbog strateških i sigurnosnih razloga. Već dva stoljeća američki predsjednici pokušavaju kupiti Grenland, kaže Grenland.
- Nema zemlje koja može braniti Grenland osim nas. Branili smo Grenland u Drugom svjetskom ratu, a Danska je pala za šest dana. Da nije bilo nas vi bi sada govorili njemački i japanski. Nakon pobjede vratili smo Grenland - rekao je Trump.
Barem zasad, Donald Trump se relativno drži unaprijed pripremljenog teksta – riječ je o govoru punom hvalisanja o američkom gospodarstvu i Trumpovim domaćim politikama, prilagođenom prvenstveno domaćoj američkoj publici.