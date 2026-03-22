TRUMPOV ULTIMATUM Imate 48 sati da otvorite Hormuz inače ću vam izbrisati sve elektrane!

ODGOVOR IRANA

Iran je odgovorio na Trumpov ultimatum da u 48 sati moraju otvoriti Hormuz inače će im SAD uništiti sve elektrane.

- Ako neprijatelj napadne naftnu i energetsku infrastrukturu, naša meta će biti infrastruktura za desalinizaciju, kao i energetska i informacijska infrastruktura koja pripada SAD-u i režimu u regiji - odgovorili su Iranci.