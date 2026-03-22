Komentari 6
IZ MINUTE U MINUTU

TRUMPOV ULTIMATUM Imate 48 sati da otvorite Hormuz inače ću vam izbrisati sve elektrane!

Piše 24sata, HINA,
TRUMPOV ULTIMATUM Imate 48 sati da otvorite Hormuz inače ću vam izbrisati sve elektrane!
Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...

ODGOVOR IRANA

Iran je odgovorio na Trumpov ultimatum da u 48 sati moraju otvoriti Hormuz inače će im SAD uništiti sve elektrane.

- Ako neprijatelj napadne naftnu i energetsku infrastrukturu, naša meta će biti infrastruktura za desalinizaciju, kao i energetska i informacijska infrastruktura koja pripada SAD-u i režimu u regiji - odgovorili su Iranci.

TRUMPOVA PRIJETNJA

Donald Trump zaprijetio je Iranu da će uništiti sve elektrane ako ne otvore Hormuški tjesnac u roku od 48 sati. 

- Ako Iran ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati od ovog trenutka, SAD će napasti i unišiti njihove elektrane, a počet ćemo od najveće! Hvala na pozornosti, predsjednik - napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.
 

ZAKAZALA OBRANA

 - Sustavi protuzračne obrane bili su aktivirani, ali nisu presreli projektil. Istražit ćemo incident i izvući pouke iz njega. Ovo nije nikakvo posebno niti drugačije oružje od onoga s kojim smo upoznati - rekao je glasnogovornik IDF-a.

NAJMANJE 88 RANJENIH

Najmanje 88 ljudi ozlijeđeno je, uključujući 10 u teškom stanju, nakon što je iranski balistički projektil u subotu navečer pogodio zgradu u južnom izraelskom gradu Aradu.

Među teško ozlijeđenima je i petogodišnje dijete, 19 ljudi u srednje teškom stanju, 55 lakše ozlijeđeno, a četvero ljudi pati od simptoma šoka. Svi ozlijeđeni prevezeni su vozilima hitne pomoći ili helikopterima u medicinski centar Soroka u Beer Ševi na daljnje liječenje.

Prije rata, Marco Rubio upozorio je da Iran potencijalno može napasti ciljeve u Europi. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je prošlog mjeseca da je Iran namjerno ograničio domet svojih raketa na 2000 kilometara

Komentari 6

