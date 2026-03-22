Ušli smo u 23. dan rata u Iranu. Izrael i SAD nastavljaju s udarima na Iran, Iran gađa Izrael, ali i one države u regiji koje smatraju američkim saveznicima, u kojima su američke vojne baze... Amerikanci tvrde da su od početka rata pogodili više od 8000 ciljeva u Iranu...
TRUMPOV ULTIMATUM Imate 48 sati da otvorite Hormuz inače ću vam izbrisati sve elektrane!
Iran je odgovorio na Trumpov ultimatum da u 48 sati moraju otvoriti Hormuz inače će im SAD uništiti sve elektrane.
- Ako neprijatelj napadne naftnu i energetsku infrastrukturu, naša meta će biti infrastruktura za desalinizaciju, kao i energetska i informacijska infrastruktura koja pripada SAD-u i režimu u regiji - odgovorili su Iranci.
Donald Trump zaprijetio je Iranu da će uništiti sve elektrane ako ne otvore Hormuški tjesnac u roku od 48 sati.
- Ako Iran ne otvori Hormuški tjesnac u roku od 48 sati od ovog trenutka, SAD će napasti i unišiti njihove elektrane, a počet ćemo od najveće! Hvala na pozornosti, predsjednik - napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.
- Sustavi protuzračne obrane bili su aktivirani, ali nisu presreli projektil. Istražit ćemo incident i izvući pouke iz njega. Ovo nije nikakvo posebno niti drugačije oružje od onoga s kojim smo upoznati - rekao je glasnogovornik IDF-a.
Najmanje 88 ljudi ozlijeđeno je, uključujući 10 u teškom stanju, nakon što je iranski balistički projektil u subotu navečer pogodio zgradu u južnom izraelskom gradu Aradu.
Među teško ozlijeđenima je i petogodišnje dijete, 19 ljudi u srednje teškom stanju, 55 lakše ozlijeđeno, a četvero ljudi pati od simptoma šoka. Svi ozlijeđeni prevezeni su vozilima hitne pomoći ili helikopterima u medicinski centar Soroka u Beer Ševi na daljnje liječenje.
SVE DO LONDONA Pogledajte koliki je domet iranskih raketa!
Prije rata, Marco Rubio upozorio je da Iran potencijalno može napasti ciljeve u Europi. Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je prošlog mjeseca da je Iran namjerno ograničio domet svojih raketa na 2000 kilometara