UŽIVO FBI upozorio na mogući napad Irana na SAD. Istraga: SAD kriv za užasni udar na školu

Novi iranski vođa ima prijelom noge, u bolnici je: 'Na sigurnom je, ali nije u stanju govoriti...'

Novi iranski vođa Mojtaba Hamnei zadobio je prijelom noge i još nekoliko lakših ozljeda već prvog dana bombardiranja koje su pokrenuli SAD i Izrael, doznaje CNN. Navode kako ima modricu kod lijevog oka i više posjekotina na licu. Mojtaba se nije pojavio u javnosti otkad je odabran za novog vrhovnog vođu Irana.

