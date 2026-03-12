Nastavljen je žestoki sukob na Bliskom istoku. Preliminarna istraga američke vojske otkrila da je SAD kriv za napad na školu u Iranu gdje je ubijeno najmanje 165 ljudi, većinom djece. Trump je ranije za to krivio Iran. Trump je u srijedu poručio da je SAD-u "praktički nestalo ciljeva u Iranu"...
UŽIVO FBI upozorio na mogući napad Irana na SAD. Istraga: SAD kriv za užasni udar na školu
FBI UPOZORIO POLICIJU! 'Iran bi mogao dronovima napasti Kaliforniju!'. Oglasio se Trump
Američke vlasti upozorile policiju u Kaliforniji na mogući osvetnički potez Teherana nakon američkih napada. Spominje se scenarij u kojem bi dronovi mogli biti lansirani s nepoznatog broda uz obalu SAD-a
Prvi rezultati istrage! SAD kriv za napad na iransku školu: U napadu najmanje 165 mrtvih..
Vojna istraga utvrdila je kako je SAD odgovoran za smrtonosni napad na iransku osnovnu školu, objavio je NY Times pozivajući se na više izvora upoznatih sa situacijom. Napad 28. veljače na zgradu osnovne škole za djevojčice u iranskom Minabu dogodio se zbog greške u odabiru cilja. Američke snage su tog dana izvodile napade na obližnju bazu Islamske revolucionarne garde (IRGC), koja se nalazi tik uz školu. Prema preliminarnim nalazima istrage, školska zgrada je nekad u prošlosti, prije više od deset godina, bila dio tog vojnog kompleksa, ali je kasnije odvojena zidom i pretvorena u osnovnu školu za djevojčice.
Novi iranski vođa ima prijelom noge, u bolnici je: 'Na sigurnom je, ali nije u stanju govoriti...'
Novi iranski vođa Mojtaba Hamnei zadobio je prijelom noge i još nekoliko lakših ozljeda već prvog dana bombardiranja koje su pokrenuli SAD i Izrael, doznaje CNN. Navode kako ima modricu kod lijevog oka i više posjekotina na licu. Mojtaba se nije pojavio u javnosti otkad je odabran za novog vrhovnog vođu Irana.
Saudijci zaobilaze Hormuz: Naftu šalju preko Crvenog mora
Nakon što je Iran preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, tankeri iz Perzijskog zaljeva gotovo su stali. Saudijska Arabija povećava izvoz iz luke Yanbu, ali količine ne mogu nadoknaditi gubitak ključne rute.