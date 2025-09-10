U jeku krize u Ukrajini, eskalacije s Poljskom, napetih odnosa sa SAD-om, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen drži govor o stanju u uniji, prvi nakon 2023. Predsjednica von der Leyen govori o prioritetima Komisije za iduću godinu, kao i dosadašnjim postignućima u 2025.
24SATA UŽIVO IZ STRASBOURGA: Govor Ursule von der Leyen o stanju u EU. Na agendi i Balkan
Tema govora bit će i potencijalno proširenje Unije na zemlje Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju gdje mjesecima traju žestoki prosvjedi, a vlast u isto vrijeme uzima novac iz EU fondova te 'šuruje' s Rusijom i Kinom.
Nakon obraćanja slijedi rasprava s članovima Europskog parlamenta, čime se jača odgovornost. Svaki govor SOTEU-a iznosi predsjednikovu viziju i glavne inicijative za sljedeću godinu, označavajući važan trenutak za oblikovanje smjera EU-a i odgovaranje na očekivanja građana.
Predsjednica von der Leyen održat će godišnje obraćanje o stanju Unije. To joj je prvi govor u novom mandatu, a posljednji je održan 2023. jer u godini izbora nema govora o Uniji. EU se suočava s brojnim izazovima kao što su rat u Ukrajini kojeg ni Trump nije uspio privesti kraju, trgovinski rat sa SAD-om te sve veća fragmentacija među članicama.