24SATA UŽIVO IZ STRASBOURGA: Govor Ursule von der Leyen o stanju u EU. Na agendi i Balkan

9:00

Predsjednica von der Leyen održat će godišnje obraćanje o stanju Unije. To joj je prvi govor u novom mandatu, a posljednji je održan 2023. jer u godini izbora nema govora o Uniji. EU se suočava s brojnim izazovima kao što su rat u Ukrajini kojeg ni Trump nije uspio privesti kraju, trgovinski rat sa SAD-om te sve veća fragmentacija među članicama.