VIDEO Hajdaš Dončić: 'Prvi put kada izgubim nacionalne izbore neću se više baviti politikom!'

Posljednji je dan za predaju kandidatura na unutarstranačkim izborima u SDP-u. Aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, kao i bivši ministar u Milanovićevoj vladi Mirando Mrsić predali su jutros kandidaturu za predsjednika SDP-a.

Hajdaš Dončić prvi je istaknuo kandidaturu kandidaturu za predsjednika SDP-a. Na taj se potez odlučio, otkrio je ranije, zbog velikog broja preferencijalnih glasova na parlamentarnim izborima. Nakon što je jutros predao kandidaturu, održao je konferenciju za medije.

- Sa zadovoljstvom sam predao kandidaturu i veselim se normalnoj i demokratskoj utakmici, političkoj. Po tome je SDP poznat. Što se tiče mojeg programa koji je najmjenjen članovima SDP-a, to je drugačiji način upravljanja SDP-om, to ću komunicirati s članovima stranke. Ono što će biti moj naglasak, ako me izaberu za predsjednika, su zapravo ekonomske politike. Prava manjina su duboko u našem kvrožilnom sustavu i to je nešto što branimo i nema popuštanja, ali moj glavni fokus su umirovljenici, poljoprivreda, energetika i promet. Tako vidim SDP u u iduće četiri godine - otkrio je.

Umjesto riječi 'rast' trebamo u politiku uvesti riječ 'razvoj', istaknuo je Hajdaš Dončić.

- Naši prijatelji su i sindikati i mali i srednji poduzetnici koji su radnici, oni možda imaju i veće porbleme, a država, sustav i organizacije nisu pravedne. Otvara se pitanje poreza na nekretnine i poreza na ekstra profit. Ali ne na prvu i drugu nekretninu, na onu u koju žive ili koju rentaju, ali treća, četvrta, peta nekretnina će se oporezivati progresivno. Iz toga se može napraviti fond za javno zdravstvo ili fond za priuštivo stanovanje - rekao je.

Smatra je da porez na ekstraprofit treba uvesti velikim korporacijama, bankama, telekomu.

- Ali to ćemo vezati uz politiku boljih plaća za njihove zaposlenike i bolju kontribuciju lokalnim zajednicama. Neću bježati od tema legalnih migranata jer ekonomija bez stotinjak tisuća stranih radnika ne može. Ali migrantsku politiku treba lokalizirati - kazao je.

- Moj program se zove 'Prvi, a ne drugi'. Član sam SDP-a od 2005. i tada sam pobijedio za župana. Od tada, bilo da sam bio na listi bio prvi ili 14. nisam izgubio izbore. Prvi put, i to je moje obećanje, kada izgubim nacionalne izbore neću se više baviti politikom - rekao je Hajdaš Dončić.

Kandidature su najavili potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, potpredsjednik stranke Ranko Ostojić, potpredsjednica Foruma žena Sanja Major, gradonačelnik Makarske Zoran Paunović, načelnik Kalnika Mladen Kešer te bivši ministar Mirando Mrsić. Vremena imaju još danas.