Ubojstvo 37-godišnjeg Alexa Jeffreyja Prettija, treći takav incident u manje od mjesec dana, izazvalo je kaos na ulicama i navelo gradonačelnika Jacoba Freyja da zatraži intervenciju Nacionalne garde
UŽIVO ICE usmrtio muškarca u Minneapolicsu. Izbili prosvjedi, grad zatražio Nacionalnu gardu
Odmah nakon pucnjave, stotine građana izašle su na ulice unatoč ekstremno niskim temperaturama. Prosvjednici su podigli barikade i sukobili se s federalnim agentima koji su koristili suzavac, dimne bombe i gumene metke kako bi rastjerali gomilu.
Smrt Alexa Prettija, kojeg su kolege i susjedi opisali kao mirnu i suosjećajnu osobu, druga je fatalna pucnjava u Minneapolisu od početka operacije "Metro Surge". Sedmog siječnja ubijena je i Renee Good, također 37-godišnja američka državljanka. Grad je postao epicentar otpora saveznoj imigracijskoj politici, a napetosti između lokalnih vlasti i savezne vlade dosegnule su točku vrenja, ostavljajući iza sebe podijeljenu i ožalošćenu zajednicu.
Ubojstvo je izazvalo bijes lokalnih i državnih čelnika. Gradonačelnik Jacob Frey uputio je oštru poruku federalnim vlastima.
- ICE - Gubite se iz Minneapolisa. Ne želimo vas ovdje. Vaša navodna svrha je stvaranje sigurnosti, a radite upravo suprotno - poručio je Frey na konferenciji za novinare.
Guverner Minnesote Tim Walz aktivirao je Nacionalnu gardu kako bi pomogla lokalnoj policiji u održavanju reda, nazvavši tvrdnje DHS-a "lažima" i "kampanjom organizirane brutalnosti".
- Dosta nam je. Savezna vlada ne može voditi ovu istragu, vodit će je država - rekao je Walz.
Državne vlasti su, u strahu od uništavanja dokaza, podnijele tužbu protiv Trumpove administracije, nakon čega je savezni sudac izdao privremenu zabranu uništavanja ili mijenjanja bilo kakvih dokaza povezanih s pucnjavom.
Do incidenta je došlo u subotu oko devet sati ujutro dok su federalni agenti provodili operaciju u sklopu kontroverzne imigracijske akcije "Metro Surge". Prema verziji Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), Pretti, koji je bio naoružan, prišao je agentima i "nasilno se opirao" kada su ga pokušali razoružati. Jedan od agenata je, strahujući za svoj život, ispalio "obrambene hice". Dužnosnici administracije su Prettija opisali kao osobu koja je željela "izazvati masakr policajaca".
Međutim, snimke očevidaca, koje su se brzo proširile društvenim mrežama, prikazuju potpuno drugačiju sliku. Na njima se vidi kako Pretti u ruci drži mobitel, a ne oružje, te prilazi kako bi pomogao ženi koju su agenti gurnuli na tlo. U tom trenutku, jedan od agenata ga poprska suzavcem, nakon čega ga više agenata obara na pod. Analiza snimki koju je proveo CNN pokazuje kako jedan agent uzima pištolj iz Prettijeva pojasa, nakon čega drugi agent ispaljuje više hitaca u njega dok leži na tlu. Šef policije Minneapolisa, Brian O'Hara, potvrdio je da je Pretti bio zakoniti vlasnik oružja s dozvolom za nošenje te da nije imao kriminalni dosje, osim nekoliko prometnih prekršaja.
