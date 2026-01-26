UŽIVO ICE usmrtio muškarca u Minneapolicsu. Izbili prosvjedi, grad zatražio Nacionalnu gardu

BIJES ČELNIKA

Ubojstvo je izazvalo bijes lokalnih i državnih čelnika. Gradonačelnik Jacob Frey uputio je oštru poruku federalnim vlastima.

​- ICE - Gubite se iz Minneapolisa. Ne želimo vas ovdje. Vaša navodna svrha je stvaranje sigurnosti, a radite upravo suprotno - poručio je Frey na konferenciji za novinare.

Guverner Minnesote Tim Walz aktivirao je Nacionalnu gardu kako bi pomogla lokalnoj policiji u održavanju reda, nazvavši tvrdnje DHS-a "lažima" i "kampanjom organizirane brutalnosti".

​- Dosta nam je. Savezna vlada ne može voditi ovu istragu, vodit će je država - rekao je Walz.

Državne vlasti su, u strahu od uništavanja dokaza, podnijele tužbu protiv Trumpove administracije, nakon čega je savezni sudac izdao privremenu zabranu uništavanja ili mijenjanja bilo kakvih dokaza povezanih s pucnjavom.