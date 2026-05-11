Donald Trump kritizira iranski odgovor kao 'potpuno neprihvatljiv', bez naznaka hoće li Washington nastaviti pregovore. Netanyahu najavio plan za postupno ukidanje američke vojne financijske pomoći i redefiniranje odnosa sa SAD-om.
UŽIVO Iran odbio mirovni plan, američki senator: 'Naše zalihe streljiva su ozbiljno iscrpljene'
Trump će u srijedu posjetiti Kinu
Kinesko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da će Donald Trump posjetiti Kinu od srijede do petka na poziv predsjednika Xi Jinpinga, što je prvi posjet američkog predsjednika toj zemlji od 2017. godine.
Iako je Trump prethodno najavio posjet Kina ga je potvrdila tek neposredno prije njegova početka, kako je i uobičajeno u takvim slučajevima.
Trump je izvorno planirao putovati u Kinu krajem ožujka, ali Washington je zamolio Peking da odgodi posjet za nekoliko tjedana, navodeći kao razlog sukob s Teheranom.
Posljednji put Trump i Xi sastali su se u Južnoj Koreji u listopadu na marginama summita Azijsko-pacifičke ekonomske suradnje (APEC). Dva najveća gospodarstva su u velikom trgovinskom sukobu.
Iran odbacio Trumpov mirovni plan
Iranski državni mediji prikazali su američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku kao poziv na predaju Teherana.
Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska Republika pokori "pretjeranim zahtjevima" američkog predsjednika Donalda Trumpa, komentirala je Press TV, televizijska kuća povezana s iranskim vodstvom, rano u ponedjeljak.
Iranski plan, nasuprot tome, poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu, objavili su državni mediji.
Vodstvo u Teheranu odbacilo je američki prijedlog, navodi se u izvješćima.
Trump je ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog usmjeren na okončanje rata kao "potpuno neprihvatljiv".
Za novinski portal Axios je izjavio da će odbaciti iranski "neprimjeren" odgovor. "Ne sviđa mi se njihov odgovor", rekao je Trump, odbijajući dati daljnje detalje o sadržaju pisma.
Trump nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore.
Prema iranskim državnim medijima, Teheran je također zahtijevao puni suverenitet nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i oslobađanje zaplijenjene iranske imovine.
Spor oko iranskog nuklearnog programa nije se spominjao u odgovoru, navodi se u izvješćima, prenosi Dpa.
Netyanahu: 'Želim svesti na nulu američku financijsku podršku'
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nada se da će odviknuti Izrael od američke vojne pomoći unutar desetljeća dok njegova zemlja nastoji ojačati veze sa zaljevskim državama, rekao je u intervjuu prikazanom u nedjelju.
"Želim svesti na nulu američku financijsku podršku, financijsku komponentu vojne suradnje koju imamo", rekao je Netanyahu u emisiji "60 minuta" CBS Newsa.
Izrael godišnje prima oko 3,8 milijardi dolara američke vojne pomoći, rekao je. SAD su pristale osigurati ukupno 38 milijardi dolara vojne pomoći Izraelu od 2018. do 2028.
Ali "apsolutno" je pravo vrijeme za moguće resetiranje financijskih odnosa SAD-a i Izraela, rekao je Netanyahu.
"Ne želim čekati sljedeći Kongres", rekao je za CBS. "Želim početi sada", prenosi Reuters.
Dok Izrael već dugo ima dvostranački konsenzus unutar američkog Kongresa za vojnu pomoć, podrška zakonodavaca i javnosti je podijeljena od izbijanja rata u Gazi u listopadu 2023.
Američki senator: Zalihe streljiva i projektila u SAD-u ozbiljno su iscrpljene
Zalihe streljiva i taktičkih projektila američke vojske ozbiljno su iscrpljene, upozorio je u nedjelju američki demokratski senator Mark Kelly.
"Mislim da je pošteno reći da je šokantno koliko smo duboko zašli u ta skladišta", rekao je senator za američku televiziju CBS News.
Kelly rekao je da je američki predsjednik Donald Trump uvukao Sjedinjene Države u rat s Iranom "bez strateškog cilja, bez plana, bez vremenskog okvira i zbog toga smo potrošili mnogo streljiva".
Kelly, istaknuti član Odbora za oružane snage, citirao je izvještaje Pentagona u kojima se detaljno navode zalihe specifičnih projektila, uključujući Tomahawke, ATACMS, SM-3 i onih koje se koristi u sustavima Patriot. Trebale bi "godine" da se te zalihe obnove, rekao je, bez navođenja konkretnih brojki.
Upozorio je da se SAD možda neće moći braniti u slučaju dugotrajnog sukoba. SAD bi se tada našao "u gorem položaju" nego da se "ovaj rat u Iranu nije dogodio", kazao je Kelly.
Pentagon trenutno traži odobrenje za značajno povećanje obrambenih izdataka. Prijedlog proračuna Trumpove administracije za fiskalnu godinu 2027. predviđa gotovo 1,5 bilijuna dolara obrambenih izdataka.
Kelly je to opisao kao "skandalozno", rekavši da je proračun Pentagona iznosio 700 milijardi dolara kada se pridružio Senatu prije pet i pol godina, prenosi Dpa.
Prema Pentagonu, iranski rat koštao je SAD otprilike 25 milijardi dolara do kraja travnja. Ta brojka predstavlja procijenjene ukupne izdatke od napada SAD-a na Iran krajem veljače, a najveći dio potrošen je na streljivo.