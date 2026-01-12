UŽIVO Iran prijeti odgovorom SAD-u ako intervenira. Reza Pahlavi najavio je povratak...

PRIJETNJA SAD-U

Iran je upozorio da će uzvratiti ako bude napadnut od strane SAD-a, dok izvori BBC-ja i aktivisti izvještavaju da su stotine prosvjednika ubijene u eskalirajućem obračunu vlasti s prosvjedima.

„Stvari su ovdje jako, jako loše“, rekao je izvor iz Teherana u nedjelju. „Mnogi naši prijatelji su ubijeni. Pucali su bojevim streljivom. Izgleda kao ratna zona, ulice su pune krvi. Odvoze tijela u kamionima.“