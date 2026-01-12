U Iranu prosvjeduju u više od 60 gradova i naselja, Iranci koji žive u Hrvatskoj kažu nam da ne mogu kontaktirati svoje obitelje danima, policija i vojska pucaju na prosvjednike...
UŽIVO Iran prijeti odgovorom SAD-u ako intervenira. Reza Pahlavi najavio je povratak...
Princ Reza Pahlavi rekao je da je spreman na povratak u Iran u kojem nije bio od islamske revolucije krajem 70-ih godina prošlog stoljeća. Pozvao je Trumpa da zajedno naprave Iran ponovno velikim
Iran je upozorio da će uzvratiti ako bude napadnut od strane SAD-a, dok izvori BBC-ja i aktivisti izvještavaju da su stotine prosvjednika ubijene u eskalirajućem obračunu vlasti s prosvjedima.
„Stvari su ovdje jako, jako loše“, rekao je izvor iz Teherana u nedjelju. „Mnogi naši prijatelji su ubijeni. Pucali su bojevim streljivom. Izgleda kao ratna zona, ulice su pune krvi. Odvoze tijela u kamionima.“
Značajan dio Pahlavijeva svakodnevnog života usmjeren je na politički rad i aktivizam. Prati iransku politiku, posebno pokrete za demokraciju, ljudska prava i sekularno upravljanje...
Vjerski vođa ima gotovo apsolutnu vlast kao šef države i zapovjednik oružanih snaga što ga čini najmoćnijom osobom, njegova uloga važnija je i od uloge predsjednika države, umjerenog političara Masuda Pezeškiana
Iran prijeti protunapadom na Izrael i američke baze!
Iran je zaprijetio Izraelu i Sjedinjenim Državama protuudarima u slučaju američkog napada u znak podrške prosvjednom pokretu protiv autoritarnog državnog vodstva. Svaki američki napad doveo bi do udara na Izrael i regionalne američke vojne baze kao legitimne mete, rekao je predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bagher Kalibaf.