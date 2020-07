\u00a0

Uživo iz stožera Domovinskog pokreta: 'Čekamo feštu večeras'

Stožer Domovinskog pokreta Miroslava Škore nalazi se u hotelu International u Zagrebu. Atmosfera je zasad ležerna i opuštena, a svi su uvjereni u dobar rezultat

<p>Škorina ekipa u dobrom raspoloženju očekuje prve izlazne ankete. Vesna Vučemilović, sestra Miroslava Škore i Davor Dretar očekuju da će u njihovom stožeru večeras biti fešta.</p><p><strong>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata:</strong></p><h2><strong>Škorin stožer uživo:</strong></h2><p><strong>>>> 18:45</strong></p><p>Za goste su pripremljeni naresci za zakusku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - Zakuska:</p><p><strong>>>> 18:30 </strong></p><p>- Očekujemo da će birači znati prepoznati trud koji smo uložili na terenu, ne samo u mojoj 3. jedinici, nego i svi ljudi Domovinskog pokreta. Očekujemo ugodno iznenađujući izborni rezultat. Fešta će biti sigurno, kolko god da dobijemo, a očekujemo dvoznamenkasti broj mandata, no to može i penjati u neke velike visine, ali mi to sad ne možemo znati. Radili smo dugo, teško i naporno i sada smo zaslužili malo se opustiti - rekao je Dretar.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - Davor Dretar:</p><p><strong>>>> 18:20</strong></p><p>Škorina sestra uvjerena je u dobar rezultat.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO - Vesna Vučemilović:</p><p><strong>>>> 18:15 </strong></p><p>Zbog pandemije korona virusa i 'novog normalnog' ovo je prvi put da su u stožeru odvojeni kandidati i novinari. Pred hotelom se već okupila ekipa s izbornih lista Domovinskog stožera. </p><p>PRATITE UŽIVO - JAVLJANJE IZ ŠKORINOG STOŽERA:</p><p> </p><p> </p><p> </p>