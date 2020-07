Uživo iz stožera Željka Keruma, Bandića, Pametno, Živog zida...

Koalicija Stranke s imenom i prezimenom, Fokusa i Pametno nada se prvom ulasku u Sabor, a ovdje pratite i kako će proći stranke Milana Bandića, Željka Keruma, Živi zid...

<p>Prema posljednjim podacima, do 16:30 sati glasalo je 34,04 posto birača, odnosno njih milijun i 150 tisuća. To je nešto manje nego prije četiri godine kad je na parlamentarnim izborima do 16:30 sati izašlo 37,68 posto birača.</p><h2>Pratite emisiju Izbori 2020 - Izborna noć na 24sata</h2><h2>Uživo iz stožera:</h2><p><strong>19:00</strong> - Prema prvim izlaznim anketama, koalicija koju čine Stranka s imenom i prezimenom te stranke Pametno i Fokus imaju tri zastupnička mandata. </p><p><strong>18:49 - Stranka Željka Keruma</strong> stožer ima u hotelu Corner. On još nije došao, a očekuje se da će dati izjavu odmah po dolasku prvih izlaznih anketa. </p><p><strong>18:40 -</strong> <strong>Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus</strong> stožer su smjestili u samom srcu Zagreba, u caffe baru History u Tkalčičevoj ulici. Atmosfera je odlična, catering raskošan, a goste čekaju slastice, ali i aperitivi. </p><p><strong>Dalija Orešković</strong> prvu će izjavu dati po objavi prvih izlaznih anketa. </p><p> </p>