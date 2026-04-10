Danas je 42. dan od početka rata u Iranu. Najavljeni su pregovori između Libanona i Izraela koji bi se trebali održati sljedeći tjedan u SAD-u. Netanyahu najavio da neće biti prekida vatre, Trump zatražio od njega da smanji intenzitet napada na Libanon. Mojtaba Hamenei najavio je prelazak na novu fazu u upravljanju Hormuškim tjesnacem.
UŽIVO Izrael i Libanon sljedeći tjedan na pregovorima. Putin najavio prekid vatre za Uskrs
Ovako izgleda Hormuški tjesnac, pust i nakon primirja
Hormuški tjesnac zabilježio je minimalan promet u petak, prema podacima za praćenje brodova tvrtke MarineTraffic, unatoč prekidu vatre u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Krhko dvotjedno primirje između Sjedinjenih Država i Irana dodatno je uzdrmano u petak, dan uoči pregovora u Pakistanu, dok je Washington optužio Teheran za kršenje obećanja vezanih uz Hormuški tjesnac, a Izrael je napao Libanon, što Iran tvrdi da predstavlja kršenje primirja.
Cijene nafte ostaju visoke uoči pregovora UN-a i Irana u Pakistanu
Cijena nafte ostaje visoka uoči pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu ovog vikenda, koji će se održati usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dvotjedni sporazum o prekidu vatre između zemalja održati.
Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, jutros je iznosila 96,75 dolara po barelu, a Hormuški tjesnac je i dalje zatvoren.
Cijena je pala ranije ovog tjedna nakon što su se Washington i Teheran dogovorili o pauzi neprijateljstava, ali se stalno vraća prema granici od 100 dolara po barelu - koja je više puta premašena tijekom sukoba.
Iranski vrhovni vođa inzistirao je da će zemlja "upravljanje Hormuškim tjesnacem podići u novu fazu".
Donald Trump je, u međuvremenu, kritizirao Iran zbog, kako je rekao, "lošeg posla" dopuštanja protoka nafte kroz tjesnac te upozorio da Teheran navodno ne naplaćuje naknade tankerima, rekavši "ako to čine, bolje da odmah prestanu".
Islamabad se priprema za pregovore SAD-a i Irana
Slike iz pakistanskog glavnog grada Islamabada prikazuju barikade na cestama i sigurnosno osoblje dok se grad priprema za pregovore između SAD-a i Irana u subotu.
JD Vance, potpredsjednik SAD-a, bit će prisutan zajedno sa posebnim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom.
U međuvremenu, iranski veleposlanik u Pakistanu rekao je da delegacija njegove zemlje putuje na "ozbiljne razgovore" temeljene na planu od 10 točaka koji je predložio Iran.
Ključni saudijski naftovod oštećen u nedavnom napadu
Ključni naftovod u Saudijskoj Arabiji oštećen je u nedavnim napadima, prema državnim medijima.
Naftovod istok-zapad kraljevstva, koji prenosi naftu do Crvenog mora, pogođen je u napadu ranije ovog tjedna, unatoč dogovorenom dvotjednom primirju između SAD-a i Irana, izvještava državna saudijska novinska agencija pozivajući se na anonimnog dužnosnika.
Ključno je da naftovod izbjegava Hormuški tjesnac, kroz koji je Iran rekao da je zaustavio brodski promet kao odmazdu za izraelske napade na Libanon, a objavio je i kartu koja uključuje "opasnu zonu" s prikazom mogućih mina.
Izvješća o napadima u Zaljevu nastavljaju se unatoč navodnoj privremenoj obustavi neprijateljstava.
Prije nekoliko sati, kuvajtska vojska izjavila je da se njezina protuzračna obrana "nosi s neprijateljskim napadima" dronova za koje je rekla da su ciljali "niz vitalnih objekata".
Bivši iranski ministar vanjskih poslova preminuo od ozljeda zadobivenih u zračnom napadu
Bivši iranski ministar vanjskih poslova Kamal Kharrazi preminuo je od posljedica ozljeda zadobivenih tijekom američko-izraelskog napada ranije ovog mjeseca, prema iranskim medijima.
Kharrazi je obnašao tu dužnost od 1997. do 2005. godine, a bio je i čelnik iranskog Vijeća za vanjske odnose te savjetnik pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen prvog dana sukoba.
Iranski mediji su prethodno izvijestili da je Kharrazi teško ranjen nakon napada na njegov dom početkom travnja u kojem je ubijena njegova supruga.