UŽIVO Izrael i Libanon sljedeći tjedan na pregovorima. Putin najavio prekid vatre za Uskrs

Cijene nafte ostaju visoke uoči pregovora UN-a i Irana u Pakistanu

Cijena nafte ostaje visoka uoči pregovora između SAD-a i Irana u Pakistanu ovog vikenda, koji će se održati usred rastuće zabrinutosti oko toga hoće li se dvotjedni sporazum o prekidu vatre između zemalja održati.

Brent sirova nafta, globalna referentna vrijednost, jutros je iznosila 96,75 dolara po barelu, a Hormuški tjesnac je i dalje zatvoren.

Cijena je pala ranije ovog tjedna nakon što su se Washington i Teheran dogovorili o pauzi neprijateljstava, ali se stalno vraća prema granici od 100 dolara po barelu - koja je više puta premašena tijekom sukoba.

Iranski vrhovni vođa inzistirao je da će zemlja "upravljanje Hormuškim tjesnacem podići u novu fazu".

Donald Trump je, u međuvremenu, kritizirao Iran zbog, kako je rekao, "lošeg posla" dopuštanja protoka nafte kroz tjesnac te upozorio da Teheran navodno ne naplaćuje naknade tankerima, rekavši "ako to čine, bolje da odmah prestanu".