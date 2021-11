Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u utorak da počinje cijepljenje na novih osam punktova u domovima zdravlja u popodnevnim satima.

Uz cijepljenje na Zagrebačkom velesajmu počinje masovno cijepljenje po kvartovima u domovima zdravlja na osam lokacija od 14 do 20 svaki dan, pa i vikendom.

UŽIVO: Na novom punktu za cijepljenje u Zagrebu

Velike su gužve na novom punktu u Runjaninovoj ulici. Brojni građani došli su se cijepiti, a gužve su se stvorile i prije nego što se sam punkt otvorio.

- Ranije sam bila neodlučna, nisam bila sigurna. Sad sam došla na prvu dozu - ispričala nam je jedna Zagrepčanka koja u redu čeka već sat vremena.

Drugi građanin ispričao nam je kako se došao cijepiti zbog covid potvrde.

- Došla sam ovdje u 12.30, znala sam da će biti gužva pa sam došla ranije - rekla nam je Zagrepčanka koja je došla po treću dozu.

Neki građani su se požalili i na organizaciju. Kažu kako u istom redu čekaju i oni koji su došli na prvu i oni koji su došli po treću dozu.

- Ima ljudi kojima je teško stajati na nogama i čekati treću dozu. Organizacija je sramota - poručila je građanka.

Užasno je ovo da mi koji idemo primiti treću dozu čekamo s ovima koji idu primiti prvu. Taj dio je kaotičan i nije u redu - kaže nam Zagrepčanin (75) koji strpljivo čeka nakon dvije doze AstraZenece i treću dozu za podizanje zaštite.

Nervoza u redu za cijepljenje

Drugi oko njega, njegova generacija, baš i nisu toliko strpljivi. Pa je od nervoze došlo i do rasprave jer je većina do sad čekala svoju prvu dozu zbog čega na punktovima dolazi do ogromnih redova.

- Ja sam ona stara garda, koju ne treba nagovarati na cjepivo. Odmah sam se cjepio u veljači, u svibnju primio drugu dozu i sad nakon šest mjeseci čekam treću. Nisam se bojao jer se nemam čega bojati, pa čitav život se cjepim protiv ovoga ili onoga - kaže još ovaj smireni gospodin.

Razmak, držite razmak, maske na lice, uvodila je reda sestra.

- Nevjerojatno mi je da ste do sad čekali da se cijepite. I sad su vam svi drugi krivi što morate čekati? I onda još i ja s vama moram čekati u poznim godinama, koja sam svoje dvije doze primila kad je trebalo - poručila je starija Zagrepčanka mlađoj ispred sebe.

Novi punktovi otvoreni su na idućim lokacijama:

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ISTOK

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD