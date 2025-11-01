Prošlo je godinu dana od pada nadstrešnice u Novom Sadu, a u stravičnoj tragediji život je izgubilo 16 ljudi. U subotu je veliki komemorativni skup, a okupljanje je počelo u 10 sati na simboličnih 16 lokacija diljem grada, odakle će kolone građana ići prema Željezničkom kolodvoru. Središnji događaj je u 11:52, u vrijeme kada se nadstrešnica urušila...
UŽIVO Kolone ljudi u Novom Sadu: 'U gradu je nestalo vode'
Krenulo je 16 minuta šutnje za poginule u Novom Sadu.
Točke na kojima će se građani okupljati su: Kampus Sveučilišta u Novom Sadu, raskrižje Bulevara oslobođenja i Narodnog fronta, Trg slobode, Riblja tržnica, Varadinski most, raskrižje Bulevara kralja Petra I i Kisačke, Emmezeta, kružni tok na Klisi, Novosadski sajam, kružni tok Bulevara Europe i Kornelija Stankovića, raskrižje Bulevara Slobodana Jovanovića i Radomira Raše Radujkova, raskrižje Bulevara patrijarha Pavla i Futoškog puta, kružni tok Bulevara Europe i Bulevara patrijarha Pavla, Futoški park, hotel Sheraton te raskrižje keja i Marka Miljanova.
Gotovo cijeli Novi Sad ostao je bez vode danas oko 10 sati, a iz Javnog komunalnog poduzeća "Vodovod i kanalizacija" priopćili su da se to dogodilo zbog nestanka struje u Tvornici vode, pišu srpski mediji.
Danas se u Novom Sadu održava veliki komemorativni skup posvećen 16 žrtava pada nadstrešnice. Od strašne tragedije prošla je točno jedna godina, a očekuje se ogroman skup...
"Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava tragedije. Iako ih nismo poznavali, želimo da im odamo posljednji pozdrav", poručuju studenti, koji su pokrenuli velike prosvjede koji su se pretvorili u građanske.