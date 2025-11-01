UŽIVO Kolone ljudi u Novom Sadu: 'U gradu je nestalo vode'

OKUPLJAJU SE

Danas se u Novom Sadu održava veliki komemorativni skup posvećen 16 žrtava pada nadstrešnice. Od strašne tragedije prošla je točno jedna godina, a očekuje se ogroman skup...

"Okupljamo se da bismo se zajedno prisjetili žrtava tragedije. Iako ih nismo poznavali, želimo da im odamo posljednji pozdrav", poručuju studenti, koji su pokrenuli velike prosvjede koji su se pretvorili u građanske.

Foto: DJORDJE KOJADINOVIC/REUTERS

Foto: ZORANA JEVTIC/REUTERS