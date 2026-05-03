UŽIVO Kraj produženog vikenda na ceste donio gužve: Kolona na A1 u smjeru Zagrebu je 4 km!

Gužve na cestama

Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a višesatna čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom, javljaju iz HAK-a u 20 sati.

IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:

A1 Zagreb-Split-Ploče: Između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km. Promet se povremeno i kratkotrajno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika (iz sigurnosnih razloga, da bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu)

Do sutra (4.5.) ujutro bit će prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac U SMJERU DUBROVNIKA (zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak:čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1))