Povećana je gustoća prometa na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče i A6 Rijeka–Zagreb, javljaju iz HAK-a....
UŽIVO Kraj produženog vikenda na ceste donio gužve: Kolona na A1 u smjeru Zagrebu je 4 km!
Gužve na cestama
Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a višesatna čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom, javljaju iz HAK-a u 20 sati.
IZVANREDNI PROMETNI DOGAĐAJI:
A1 Zagreb-Split-Ploče: Između čvora Bosiljevo i naplatnih postaja Lučko u smjeru Zagreba promet je vrlo gust, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Kolona između tunela Brinje i čvora Žuta Lokva u smjeru Dubrovnika duga je oko 4 km. Promet se povremeno i kratkotrajno prekida kroz tunel Brinje u smjeru Dubrovnika (iz sigurnosnih razloga, da bi se spriječilo stajanje vozila u tunelu)
Do sutra (4.5.) ujutro bit će prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac U SMJERU DUBROVNIKA (zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak:čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1))
Između Otočca i Žute Lokve u smjeru Zagreba kolona je duga oko 7 km. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu, piše HAK, a potvrđuju nam čitatelji koji dugo stoje, ili pak voze u koloni...
Stanje u prometu u 15:30
Vrlo je gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama A1 Zagreb–Split–Ploče, A6 Rijeka–Zagreb, A2 Zagreb-Macelj, autocesti A3 Bregana–Lipovac, Istarskom ipsilonu, Krčkom mostu te u trajektnim lukama, a višesatna su čekanja na pojedinim graničnim prijelazima na ulasku u Hrvatsku, osobito s Bosnom i Hercegovinom, javlja HAK.
A1 Zagreb-Split-Ploče: Prekinut je promet između čvorova Žuta Lokva i Otočac u smjeru Dubrovnika (zbog puštanja prometa po dva traka kroz zonu radova u smjeru Zagreba, obilazak:čvor Žuta Lokva (A1)-DC23-DC50-čvor Otočac (A1)). Kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 7 km. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu
Čekanja na granicama
Za ulaz u Hrvatsku se u 14:30 sati na prijelazu Stara Gradiška čeka čak četiri sata. Na prijelazu Maljevac situacija je još gora, tu se čeka pet sati. Dulja čekanja su i na ostalim ulazima u Hrvatsku. Na prijelazu Stara Gradiška se čeka sat i pol na izlaz iz Hrvatske.
Ovo je stanje u 14:30.
A1 Zagreb-Split-Ploče: kolona kod odmorišta Brloška Dubrava između čvorova Otočac i Žuta Lokva u smjeru Zagreba duga je oko 10 km, vozi se jednim prometnim trakom. Povremeno se prekida promet pred tunelima Brezik, Plasina i Grič zbog izbjegavanja zaustavljanja u tunelu
A2 Zagreb-Macelj: kolona na naplati Zaprešić u smjeru Maclja duga je oko 1 km
A6 Rijeka-Zagreb: kolona u zoni radova na 13.+600 km između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba duga je oko 3 km. Usporeno se u smjeru Zagreba vozi kroz tunele Javorova Kosa i Pod Vugleš u zoni dvosmjernog prometa zbog radova. Kolona u zoni radova na 29.+500 km između čvorova Ravna Gora i Vrbovsko u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. Kolona u zoni radova na 75.+500 km između čvorova Čavle i Kikovica u smjeru Zagreba duga je oko 2 km
A7 Rupa-Križišće Predmet u tunelu Škurinje II u smjeru Rupe, vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine 40 km/h
Krčki most: Kolona u smjeru kopna od Malinske
Istarski ipsilon: Zbog pojačanog prometa na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija kolona je duga oko 4 km i proteže se na Istarski ipsilon. Kolone u zoni radova između tunela i čvora Učka u oba smjera
DC1 Zagreb-Karlovac-Split: Usporeno se vozi u zonama radova između Pećana i Udbine