Budući da su od posljednjeg ročišta prošla četiri mjeseca, dokazi i iskazi moraju se ponovo čitati...
UŽIVO Žena poginulog Gorana: 'Banožić mi nije nikada izrazio sućut niti ponudio pomoć'
Kreće svjedočenje drugog vještaka Andrije Repušića. Odvjetnica Maria Banožića rekla je da je u nalazu navedeno da se vještak nije mogao očitovati o načinu vožnje oštećenog, ali i da njegova vožnja nije imala utjecaj na nastanak prometne.
Ni u novom nalazu niste odgovorili na to. Vještak je odgovorio da je to opisao u izvornom nalazu. Nadalje, Banožićeva odvjetnica kaže i kako se u nalazu navodi da je Šarićev Mercedes vozio 112 km, a da je brzinomjer nakon prometne nesreće pokazivao 95 km.
- Brzina je uvijek nešto veća od one koju pokazuje kazaljka analognog sata, i to sam imao u vidu i tada, pa sam zaključio da je brzina Mercedesa bila nešto niža od one koju pokazuje kazaljka u trenutku sudara. Kazaljka je pokazivala između 90 i 95 km - rekao je.
Krenulo je svjedočenje Davora Majera, vještaka. S pitanjima je krenula Banožićeva odvjetnica, kako je rekla, navodite da je toksikološkom analizom kod Šarića utvrđen 2.06 alkohola i da je on bio nesposoban voziti auto, ali da ta značajka nije imala utjecaj na prometnu nesreću.. pitanje je je li alkoholiziranost imala veze s tijekom nesreće.
Svjedok joj je odgovorio. Konstatirao sam ono što je unutar kompetencije vještaka sudske medicine. Za daljnja razmatranja utjecala alkoholiziranosti Šarića mora se tražiti mišljenje vještaka toksikološke službe.
Vržina je dodala kako u vještačenju stoji da bi u slučaju korištenja pojasa kod Šarića, izgledi za preživljavanje bili bi krajnje niski, na razini niske mogućnosti.. kako objašnjavate da je Banožić. koji je vozio istom brzinom, preživio sudar, a bio je svezan.
Vještak je odgovorio da ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim uvjetima i okolnostima mogu značajno varirati.
- Ističem da se nisam bavio u vještačenju usporedbom tih uvjeta u odnosu na okrivljenika, niti mi je to bio zadatka. ostajem kod tvrdnji iznesenih u nalazu - rekao je. Odvjetnicu je zanimalo je li održan sastanak s nekim iz Centra Ivan Vučetić prije izrade ovog nalaza.
- Ta se suradnja podrazumijeva, međusobno smo se konzultirali, svaki vještak zna što će njegovo vještačenje 'pokriti' unutar njegove kompetencije. konzultirao sam se s Repušićem - odgovorio je.
Sutkinja ju je upitala da li ima što nadodati svom ranijem iskazu i ona kaže da je ovo suđenje njoj jako teško, da im okrivljeni nikada nije iskazao sućut, ponudio pomoć ni nadoknadio štetu. Rekla je da stoji kod svog ranijeg iskaza iz istrage. Odvjetnica Banožića je postavila pitanje je li podnijela zahtjev osiguravajućoj kući okrivljenog Banožića. Žena je odgovorila da je to sve radio odvjetnik.
- Dobili smo neku uvjetnu odštetu - rekla je. Banožićeva odvjetnica inzistirala je na tome koliki joj je novac isplaćen, što žena nije znala. Odvjetnik koji zastupa obitelj protivi se pitanjima vezanim za tu odštetu. Banožićeva odvjetnica istaknula je kako svjedokinja mora govoriti istinu, rekla je da ju okrivljenik nije obeštetio, a isplatilo ju je njegovo osiguravajuće društvo, molim da kaže o kojem se iznosu radi.
Žena poginulog ponovila je da ne zna o kojem se iznosu radi. Vržina je nakon toga pitala i je li dobila poruku Banožićeve supruge. Odvjetnik obitelji se usprotivio pitanju a Mirjana je rekla da ne zna je li poruku dobila jer je tada dobila puno poruka, mobitel nije bilo kod nje.
Završilo je svjedočenje supruge.
Krenulo je svjedočenje oštećene Mirjane Šarić. Sudnica je mala i zanimljivo je da Banožić sjedi doslovno ispred svjedokinje.
Banožićeva odvjetnica predložila je da se kao svjedoci saslušaju Biljana i Mario Skokić, na okolnosti samog pretjecanja, tijekom prometa prije prometne nesreće te na okolnosti svega viđenog na mjestu prometne te nakon prometne nesreće. Obrana predaje sudu zapisnike o obavijesnim razgovorima s Biljanom i Mariom Skokićem.
Vržina kaže da ti svjedoci imaju neposredna saznanja da nije bilo pretjecanja te da je u koloni u kojoj se kretao Banožić nije bilo kamiona s tegljačem kojime je upravljao Mirko Đalić. Oni kažu da je kamion s tegljačem prošao pokraj mjesta događaja nakon prometne nesreće. Obrana smatra da je te dokazne prijedloge potrebno provesti prije daljnjeg nastavka dokaznog postupka jer su ti dokazi važni radi pobijanja navoda iz optužnice.