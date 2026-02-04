UŽIVO Žena poginulog Gorana: 'Banožić mi nije nikada izrazio sućut niti ponudio pomoć'

Krenulo je svjedočenje Davora Majera, vještaka. S pitanjima je krenula Banožićeva odvjetnica, kako je rekla, navodite da je toksikološkom analizom kod Šarića utvrđen 2.06 alkohola i da je on bio nesposoban voziti auto, ali da ta značajka nije imala utjecaj na prometnu nesreću.. pitanje je je li alkoholiziranost imala veze s tijekom nesreće.

Svjedok joj je odgovorio. Konstatirao sam ono što je unutar kompetencije vještaka sudske medicine. Za daljnja razmatranja utjecala alkoholiziranosti Šarića mora se tražiti mišljenje vještaka toksikološke službe.

Vržina je dodala kako u vještačenju stoji da bi u slučaju korištenja pojasa kod Šarića, izgledi za preživljavanje bili bi krajnje niski, na razini niske mogućnosti.. kako objašnjavate da je Banožić. koji je vozio istom brzinom, preživio sudar, a bio je svezan.

Vještak je odgovorio da ishodi osoba izloženih sličnim biomehaničkim uvjetima i okolnostima mogu značajno varirati.

- Ističem da se nisam bavio u vještačenju usporedbom tih uvjeta u odnosu na okrivljenika, niti mi je to bio zadatka. ostajem kod tvrdnji iznesenih u nalazu - rekao je. Odvjetnicu je zanimalo je li održan sastanak s nekim iz Centra Ivan Vučetić prije izrade ovog nalaza.

- Ta se suradnja podrazumijeva, međusobno smo se konzultirali, svaki vještak zna što će njegovo vještačenje 'pokriti' unutar njegove kompetencije. konzultirao sam se s Repušićem - odgovorio je.