UŽIVO Na Krku kolona od čak 13 kilometara! Gužve i na granici: 'Za izlaz se čeka više sati...'

STANJE NA GRANICI

Ovakvo je stanje na graničnim prijelazima u 12:10.

Najgora je situacija na Bajakovu, gdje se na ulaz u Hrvatsku čeka sat vremena, dok se na izlaz čeka više sati. Iz HAK-a nisu definirali koliko sati, stoji da su čekanja 'višesatna'.

Na prijelazima Maljevac i Ličko Petrovo selo na ulaz u Hrvatsku čeka se sat i pol vremena.Na prijelazima Bogovolja, Jasenovac i Gornji Varoš na ulaz u Hrvatsku čeka se sat vremena.

Na prijelazima Nova Sela, Županja, Slavonski Brod i Klek čeka se do 30 minuta za ulaz u Hrvatsku.