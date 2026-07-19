Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, javljaju iz HAK-a. U popodnevnim satima očekuju se i veće gužve...
UŽIVO Na Krku kolona od čak 13 kilometara! Gužve i na granici: 'Za izlaz se čeka više sati...'
Ovakvo je stanje na graničnim prijelazima u 12:10.
Najgora je situacija na Bajakovu, gdje se na ulaz u Hrvatsku čeka sat vremena, dok se na izlaz čeka više sati. Iz HAK-a nisu definirali koliko sati, stoji da su čekanja 'višesatna'.
Na prijelazima Maljevac i Ličko Petrovo selo na ulaz u Hrvatsku čeka se sat i pol vremena.Na prijelazima Bogovolja, Jasenovac i Gornji Varoš na ulaz u Hrvatsku čeka se sat vremena.
Na prijelazima Nova Sela, Županja, Slavonski Brod i Klek čeka se do 30 minuta za ulaz u Hrvatsku.
Ovo je stanje po cestama u podne.
A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- Povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u oba smjera
- Između naplate Lučko i čvora Bosiljevo II u oba smjera te čvora Zadar istok i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kratkotrajnim zastojima
- Na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru Karlovca kolona je duga 1 km
- Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km
- Na čvoru Bosiljevo II u smjeru Zagreba kolona je oko 2 km
- Prometna nesreća na čvoru Bosiljevo 1 u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km/h
A2 Zagreb-Macelj:
- Zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km (proteže se u Sloveniju)
A3 Bregana-Lipovac:
- Na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km
Istarski ispilon (A8/A9)
- Kolona vozila prema Kaštelu i Plovaniji je duga 2 km
- Vozi se usporeno u zonama radova na mostu Mirna te između čvora i tunela Učka
Državna cesta DC1:
- Vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
Krčki most (DC102)
- U smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika (oko 4 km)
- Kolona u smjeru kopna je od Njivica do čvora Šmrika (13 km)
Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa pozivamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, stanju kolnika i održavaju sigurnosni razmak između vozila, javljaju iz HAK-a u nedjelju u podne.