Najmanje 39 ljudi poginulo je u sudaru brzih vlakova u Španjolskoj. Ozlijeđeno je više od 150 ljudi...
UŽIVO Najmanje 39 mrtvih u sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Tuga je prevelika, katastrofa...'
Ministar se oglasio
Španjolski ministar prometa Oscar Puente opisao je nesreću kao 'izuzetno čudnu'. Kaže kako je vrlo teško objasniti što se dogodilo u ovom trenutku, dodaje kako su svi stručnjaci za željeznicu s kojima je razgovarao 'izuzetno zbunjeni' nesrećom, piše El Pais.
Kazao je i kako je vlak Iryo koji je iskočio iz tračnica bio praktički nov, kako je pruga nedavno obnovljena...
Tuga u Španjolskoj
Strahuje se kako će broj žrtava rasti, španjolski ministar prometa potvrdio je kako broj žrtava nije konačan. Spasioci i dalje izvlače ljude iz vagona.
- Ovo je katastrofa. Naša srca su slomljena - objavio je predsjednik Vlade Andaluzije Juanma Moreno..
Prizori strave u Španjolskoj: U sudaru vlakova poginulo više od 39 ljudi. 'Noć duboke tuge'
Najmanje 39 ljudi je poginulo, a više od 150 je teško ozlijeđenih u nedjelju na jugu Španjolske, kad je došlo do iskakanja vagona i sudara dva brza vlaka u blizini Adamuza u Andaluziji
Raste broj mrtvih
Broj poginulih u nedjeljnom sudaru brzog vlaka koji je iskočio iz tračnica i drugog nadolazećeg vlaka na jugu Španjolske porastao je na 39, a 152 osobe su ozlijeđene, izvijestila je u ponedjeljak državna televizija RTVE pozivajući se na policijske izvore.
Nesreća se dogodila u nedjelju u 19:45 sati u blizini Adamuza u pokrajini Cordobi, oko 360 km južno od glavnog grada Madrida.
Prema RTVE-u, tijekom ponedjeljka je otkazano više od 200 vlakova između Madrida i južne regije Andaluzije - uključujući velike gradove Cordobu, Sevillu i Granadu.
Premijer Pedro Sanchez je oslobodio svoj raspored, priopćio je njegov ured u ponedjeljak.
Videozapis s mjesta događaja podijeljen na društvenim mrežama u nedjelju prikazuje spasioce kako izvlače putnike iz uništenih vagona koji leže na boku pod odsjajem reflektora.
Neki putnici su izašli iz razbijenih prozora, dok su drugi odvezeni na nosilima.
U dva vlaka bilo je oko 400 putnika, većina Španjolaca koji su se vraćali u Madrid i iz njega nakon vikenda.
Nije jasno koliko bi turista moglo biti u vlakovima jer siječanj nije sezona praznika u Španjolskoj.
Uzrok nesreće još nije poznat, rekao je novinarima u nedjelju španjolski ministar prometa Oscar Puente na konferenciji za novinare na kolodvoru Atocha u Madridu.