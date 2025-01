UŽIVO Napadač je ranije služio u američkoj vojsci. Istražuju vezu tog užasa i Cybertruck incidenta

NAPADAČ SLUŽIO AMERIČKU VOJSKU

Shamsud-Din Jabbar, 42-godišnjak iz Teksasa koji se kamionetom zabio u ljude na dočeku Nove godine u New Orleans, ubivši 15 i ranivši desetke ljudi, služio je 13 godina u američkoj vojsci, uključujući u Afganistanu.

Istražitelji FBI-a i lokalni policajci rekli su da Jabbar nije djelovao sam i da tragaju za njegovim suradnicima.

FBI je objavio da je na kamionetu imao zastavu Islamske držae i incident smatraju mogućim terorističkim napadom.

I dok istraga još traje, zasad nema informacija koje bi objasnile zašto bi Jabbar, američki državljanin odrastao u Teksasu, izveo napad u New Orleansu.

Napadač je ubijen na mjestu zločina u razmjeni vatre s policijom, rekli su dužnosnici.

Jabbar je od 2007. do 2015. služio u vojsci kao specijalist za ljudske resurse i informacijsku tehnologiju, a potom je prešao u rezervu gdje je do 2020. radio kao IT stručnjak. Od veljače 2009. do siječnja 2010. bio je raspoređen u Afganistanu. Posljednjih je godina radio je kao agent za prodaju nekretnina.

FBI vjeruje da je Jabbar unajmio kamionet marke Ford kojim se rano ujutro u novogodišnjoj noći zabio u ljude u popularnoj Francuskoj četvrti i potom izašao i zapucao na policiju. Uspio je zaobići zaštitnu ogradu tako što je vozio pločnikom, objavila je policija New Orleansa.

Na vozilu je pronađena zastava Islamske države, a u unutrašnjosti oružje i potencijalna eksplozivna naprava, kao i još mogućih naprava u Francuskoj četvrti.

"Vjerujemo da Jabbar nije djelovao sam", rekla je agentca FBI-a Alethea Duncan na konferenciji za novinare.

Sudski dokumenti pokazuju da se Jabbar 2022. razveo od supruge s kojom ima dijete i čini se da prije napada nije imao kriminalni dosje.