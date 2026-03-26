UŽIVO Netanyahu u strahu od dogovora naredio udare: 'U 48 sati uništite sve ciljeve u Iranu'

Netanyahu naređuje udare na Iran: Žuri zbog mogućeg mirovnog plana SAD-a

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je dao nalog vojsci da u sljedeća 48 sata napadne što više ključnih ciljeva u Iranu, zbog straha da bi uskoro mogao biti postignut dogovor između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđuju za New York Times dva visoka izraelska dužnosnika i dvije osobe upućene u situaciju.

Cilj Netanyahua je uništiti što je više moguće objekata u iranskoj industriji naoružanja. Naredba je uslijedila nakon što je izraelska vlada dobila kopiju američkog 15-točkovnog plana za okončanje rata, rekli su izvori, od kojih je jedan sudjelovao na sastancima gdje se o tome raspravljalo.

NY Times piše da žurba odražava zabrinutost izraelske vlade da bi Donald Trump svakog trenutka mogao najaviti mirovne pregovore. Administracija SAD-a još nije službeno potvrdila niti demantirala postojanje plana, niti je jasno je li takav prijedlog proslijeđen Iranu.

Izrael, kako tvrde anonimni dužnosnici, brine da bi sporazum mogao biti postignut prije nego što zemlja ispuni svoje strateške ciljeve: uklanjanje iranske prijetnje balističkim projektilima, sprječavanje razvoja nuklearnog oružja i stvaranje uvjeta za unutarnju pobunu iranskog naroda – što se trenutno smatra nerealnim.