UŽIVO Netanyahu u strahu od dogovora naredio udare: 'U 48 sati uništite sve ciljeve u Iranu'

Ušli smo u 27. dan rata u Iranu. Trump već je nekoliko puta proglasio pobjedu, iz Teherana su u srijedu odbacili njegov plan od 15 točaka za prekid rata, kažu da je pretjeran. Eksplozije i dalje 'drmaju' regiju...
Netanyahu naređuje udare na Iran: Žuri zbog mogućeg mirovnog plana SAD-a
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u utorak je dao nalog vojsci da u sljedeća 48 sata napadne što više ključnih ciljeva u Iranu, zbog straha da bi uskoro mogao biti postignut dogovor između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, potvrđuju za New York Times dva visoka izraelska dužnosnika i dvije osobe upućene u situaciju.
Cilj Netanyahua je uništiti što je više moguće objekata u iranskoj industriji naoružanja. Naredba je uslijedila nakon što je izraelska vlada dobila kopiju američkog 15-točkovnog plana za okončanje rata, rekli su izvori, od kojih je jedan sudjelovao na sastancima gdje se o tome raspravljalo.
NY Times piše da žurba odražava zabrinutost izraelske vlade da bi Donald Trump svakog trenutka mogao najaviti mirovne pregovore. Administracija SAD-a još nije službeno potvrdila niti demantirala postojanje plana, niti je jasno je li takav prijedlog proslijeđen Iranu.
Izrael, kako tvrde anonimni dužnosnici, brine da bi sporazum mogao biti postignut prije nego što zemlja ispuni svoje strateške ciljeve: uklanjanje iranske prijetnje balističkim projektilima, sprječavanje razvoja nuklearnog oružja i stvaranje uvjeta za unutarnju pobunu iranskog naroda – što se trenutno smatra nerealnim.
Stravične brojke iz Irana: Više od 1.750 mrtvih, deseci tisuća ranjenih
Više od 1.750 ljudi izgubilo je život u Iranu od početka američko-izraelskog rata 28. veljače, objavila je državna novinska agencija IRNA, pozivajući se na izjavu iranskog dužnosnika, prenosi CNN.
Riječ je o prvom cjelovitijem podatku o broju poginulih koji je neki iranski predstavnik iznio u posljednjih nekoliko tjedana. Brojke je u svom govoru iznio zamjenik stalnog predstavnika Irana pri Međunarodnoj pomorskoj organizaciji, Pouria Kolivand.
Netanyahu poslao jasnu poruku: Rat protiv Irana nije gotov
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručio je u srijedu da šira kampanja protiv Irana i dalje traje, bez obzira na, kako je naveo, medijske napise i diplomatske inicijative administracije Donalda Trumpa usmjerene prema Teheranu.
Obraćajući se gradonačelnicima i lokalnim dužnosnicima iz zajednica uz sjevernu granicu Izraela, Netanyahu se osvrnuo i na aktualne vojne operacije protiv Hezbollaha. Naglasio je da razgradnja te skupine ostaje jedan od ključnih ciljeva, povezujući je s ukupnim sukobom koji Izrael vodi protiv Irana.
Poručio je kako je Izrael odlučan poduzeti sve potrebne korake kako bi, kako kaže, temeljito promijenio stanje u Libanonu.
Iranski uvjeti za kraj rata
Tehran je preko posrednika prenio SAD-u svojih pet uvjeta za kraj rata.
To su, redom:
1. Obustava agresije i atentata
2. Konkretni mehanizmi koji će jamčiti da Iran neće ponovno biti napadnut
3. Isplata odštete za ratnu štetu
4. Kraj rata na svim frontama i prema svim skupinama otpora koje su uključene u njega diljem regije
5. Međunarodno priznanje i garancije da Iran ima autoritet nad Hormuškim tjesnacem
Iran odbio američki prijedlog za kraj rata: 'Uvjeti su pretjerani'
Iranski odgovor na američki prijedlog o okončanju rata nije "pozitivan", rekao je u srijedu visoki iranski dužnosnik za Reuters, dodajući da Teheran još uvijek proučava prijedlog.
Dužnosnik je rekao da je iranski odgovor dostavljen Pakistanu kako bi bio prenesen Washingtonu.
Iran je proučio američki prijedlog za okončanje rata i smatra njegove uvjete pretjeranima, izvijestila je u srijedu iranska Press TV pozivajući se na dužnosnika koji je rekao da će Teheran okončati rat kada on odluči i ako se ispune njegovi uvjeti.
Iran zahtijeva priznanje suvereniteta nad Hormuškim tjesnacem kao svoje "prirodno, zakonsko pravo", rekao je iranski dužnosnik, prenijela je Press TV.