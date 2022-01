Održala se još jedna redovna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća Hrvatske Demokratske Zajednice. Nakon sastanka medijima se obratio Andrej Plenković.

Na početku je komentirao obnovu stana Frke Petešića.

- Nema nikakve obnove preko veze. U zgradi u kojoj su Državne nekretnine vlasnici, pokrenula se inicijativa i trebala je participirati tvrtka Državne nekretnine. Nema tu ničega, niti insinuacije da je tu nešto preko reda - rekao je Plenković.

- Doveli smo se u fazu da se sve atribuira HDZ-u. Ako pogledamo unazad zadnjih godinu dana, koje su sve institucije bili pod napadom kritika, to ne stane na jedan papir. Samo govorim o činjenicama, ne kvalificiram, ne diskvalificiram - rekao je.

- Ne znam da su Državne nekretnine obnovili smo jedan stan, to treba njih pitati - dodao je.

Smanjenje PDV-a? 'Sve je na stolu'

O opciji smanjivanja PDV-a zbog rasta cijena energenata rekao je:

"Mi smo cijelo vrijeme vodili računa o građanima i gospodarstvu. I ljudi su ostali na nogama. Kad smo to sve osigurali u dvije godine pandemije, sad ćemo gledati i donijeti mjere da ublažimo udar na građane. Sve je na stolu. Više je alata, vode se intenzivne konzultacije. Kad dođe trenutak paketa, vidjet ćemo."

"Što se tiče cijena goriva, nismo imali efekt s onom mjerom, pratimo trend. Ako se taj trend nasluti da ide prema gore, opet ćemo intervenirati. Zasad nije takva situacija", dodao je.

Komentirao je i postupke oporbe.

"Koja god tema bila, oporba će tražiti neki kut da napadne vlast. Sad će reći da je rast BDP-a iznad 10 posto slučajan - ili da je to nešto loše. Situacija s Hrvatskom narodnom bankom - vidi se da tu nema ništa što se tiče guvernera Vujčića. Bit će još feta salame. Sami će se pronaći oni koji destabiliziraju državu", dodao je.

'Složili smo se da se proces obnove mora ubrzati'

O inicijativi oporbe za smjenu ministra Horvata rekao je:

"Sutra to neće biti tema. Kad to dođe, onda ide procedura, proći ćemo i to. Što se tiče sastanka koalicije, analizirali smo sve aktualne teme. Ti sastanci drže koaliciju na broju, postoji potpora. Složili smo se da se proces obnove mora ubrzati. U prošlom mandatu imali smo napade na osobe, sad imamo institucije u salama varijanti."