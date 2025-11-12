Nakon desetak dana odmora, na rasporedu je sjednica Sabora u kojoj će zastupnici 'rešetati' pitanjima premijera i ministre
UŽIVO Žustro u Saboru: 'Ustaški simboli na ulicama u rukama crnokošuljaša? Nedopustivo'
Mišel Jakšić (SDP) upitao je ministra poljoprivrede Davida Vlajčića koji je nakon incidenta u Splitu bio jedan od onih koji je lajkao sramotnu objavu.
- Kasnije je bilo kao u Balkanskom špijunu - Soko zvao Orla, Orao bio na prijemu. Taj lajk je nestao. Vama ću ostaviti da protumačite je li to bilo slučajno ili odraz uvjerenja. No je li normalno da one koji napadaju mlade folkloraše i karatiste nazivamo hrabrim ljudima, je li normalno da ministri to sve skupa pokušavaju relativizirati i mislite li da se suverenizam treba manifestirati na drugačiji način nego što je obračun s manjinama, malim karatistima i folklorašima - pitao je Jakšić.
- To je ta "taratutnja", klizav i blatni teren u koji ste pokušali uvući cijeli naš tim, no imamo dobre kopačke. Histerija koju pokušavate stvarati pala je prvi dan. Odmah sam jasno osudio svaki oblik nasilja, ministri su bili prilično aktivni u prvim danima i tu je ta "taratutnja" kako smo je prozvali, odmah pala u vodu - kazao je.
Što se tiče lajka, Vukovar, Škabrnja, DP, Split, kad sam vidio slike razrušenog Vukovara, odmah sam stavio lajk po automatizmu i tu sva vaša histerija pada u vodu, naveo je Vlajčić.
- DP i ja kao ministar apsolutno nemam nijedne dileme podržavanja bilo kakvog nasilja - kazao je ministar.
Medijski magovi HDZ-a i DP-a su si dali truda i danima slušamo kako je ljevica valjda pjevala Juru i Bobana i na spomenik Tina Ujevića objesila ustaške zastave i simbole, jer smo bili u diverziji, uzvratio mu je SDP-ovac.
- To je kao u Balkanskom špijunu. Mislite li da smo "naivne Danice"? Bacili ste maglu, kao što to inače radite kad ne nalazite odgovore na gospodarske teme, pa se malo pusti ideologije, pa onda ustaše, partizani, Jugoslavija, i to već gledamo 35 godina. Volio bih da raspravljamo što ćemo s inflacijom po kojoj smo europski prvaci, što ćemo s BDP-om, što ćemo s energetikom, a ne ovo što imamo danas da smo energetski sektor predali strancima. Suverenizam o kojem pričate trebali ste pokazati u Dubrovniku prema Aci Vučiću pa ga pitati što je s nestalim Hrvatima, moglo se pitati Viktora Orbana, a ne lupati po stolu u Saboru, a ne kad se ode u Bruxelles i sastane s Orbanom i Vučićem da smo manji od makova zrna. T bi vam bio suverenizam, ali to je ono od čeka HDZ bježi - kazao je Jakšić.
Sabina Glasovac (SDP) pitanje uputila ministru demografije Ivanu Šipiću. Navela je da bi on trebao stvoriti uvjete da ljudi ostanu, rade, stvore obitelj i osjećaju se sigurno. Kako se oni mogu osjećati sigurno, ako vaši ministri opravdavaju napad na nacionalne manjine, a huligane koji prekidaju kulturne manifestacije nazivaju "pristojnim i finim dečkima". Vaši kolege sve to odobravaju lajkom, klikom, osmijehom, navela je.
- Premijer, u jednoj atmosferi straha, podjela i netrpeljivosti, koju nismo godinama osjetili, pokušava odati dojam smirenosti, kao da se ništa ne događa. Vatra se ne gasi tako da se pravi da vatre nema. Ona se samo ako širi. Pitam vas kao DP-ovog ministra kakvu poruku šaljete mladim ljudima, novim generacijama koje bi trebale graditi budućnost. Šaljete li poruku da se lajkanjem potiče da viču još glasnije? Prijete još snažnije? Pokazuje li se ljubav prema domovini, mržnjom prema drugima? Je li to vaša vizija Hrvatske - upitala je.
Ministar Šipić odgovorio je SDP-ovoj zastupnici kako često ističe da su joj prioriteti i teme, obrazovanje, kultura politike mladih, mladi, djeca, žene i majke, ali nijedno pitanje o tome nije postavila. Naveo je kako je ministarstvu samo godinu i po dana od formiranja podigao dostojanstvo ženi i majci, donijeli paket mjera za razvoj lokalnih zajednica, ugovore za uređenje vrtića.
- Nismo strančarili, niti gledali tko je tko. Ne bavim se time, nego domom, obitelji. Niste dali prijedloge, a sad me želite uvući u ovu taratutnju i trkeljanje mjesecima oko teme koja neće donijeti dobro narodu - kazao je ministar.
- Da ste me pozvali, odazvala bih se, osim na neke sporne situacije obojene crnom bojom - kazala je.
Navela je kako demografija nisu samo excel tablice i krivulje nataliteta, već se temelji i na pitanju povjerenja.
- Kakvo povjerenje u vas kao ministra demografija mogu imati ljudi, ako ne vjeruju da ih država ne štiti, ne čuje i ne vidi, i tretira jednako bez obzira na to koje su rase, vjere, čiji su, kakvi su. Kad ministri šute na govor mržnje, kad se nasilje se relativizira, to povjerenje nestaje i nema ga. Onda se ne treba čuditi da mladi odlaze. Oni ne odlaze samo zbog plaća, nego zato jer ih zemlja ne vidi i država ne brani, da ih dijeli umjesto da ih spaja. Trebali biste biti ministar koji stvara klimu u kojoj ljudi žele ostaju, a ne da odlaze, trebate biti ministar koji spaja, a ne koji klima dok se društvo raspada. Ako DP misli da se Hrvatska može graditi na podjelama, varate se. Zemlja u kojoj se ljudi boje jedni drugih ne može naprijed, a zemlja u koje se šuti na mržnju ne raste, nego vene - poručila je Glasovac.
Vaša stranka je platila 500.000 eura da Thompson ne pjeva cijeli svoj opus. Mi problematiziramo jedan stih, poručio je Arsen Bauk (SDP). Na poruke premijera očitovao i Bakić.
- Vi ste u kolovozu, kad je sve ovo eskaliralo, rekli da smo mi krivi jer smo koncert dopustili. Sad smo krivi što koncert zabranjujemo. Nisam rekao da vi ohrabrujete sve ove nemile događaje i incidente, koje jasno osuđujemo. Tražio sam od vas da svi zajedno odlučno i bez iznimke osudimo što se loše u društvu događa. Nedopustivo je da crnokošuljaši na našim ulicama i u našim gradovima koriste ustaške i nacističke simbole i pokliče te pozivaju na Treći Reich i NDH. Pozivam vas da promijenite smjer, jer dvostruke konotacije samo ohrabruju te ljude - kazao je Bakić.
Naveo je kako je njegov mi ministar i potpredsjednik Vlade ustaše nazvao Hrvatskom vojskom.
- Sad kad je na ulicama zavladalo nasilje, pozivam vas da tome stanemo na kraj - kazao je Bakić.
- Mi djelujemo - uzvratio je Plenković.
Prosječna mirovina iznosi 600 eura što je uz današnje troškove nedovoljno za dostojanstven život, kazao je Ivica Baksa (NPS) koji je stava da svaka mjera, koja može rasteretiti troškove najsiromašnijima, dobra. Naveo je kako je prošle godine amandmanom na proračun tražio da se sve umirovljenike rastereti plaćanja pristojbe HRT-a u iznosu od 10,62 eura, što mnogima nije mali iznos. Naveo je kako amandman planira ponovno podnijeti pa je pitao može li Vlada podržati obvezu da se umirovljenicima ukine obveza plaćanja HRT pretplate.
Plenković je naveo kako je prosječna mirovina bliže 700 nego 600 eura. Naveo je kako je svjestan teškog položaja umirovljenika te je zato bilo jedanaest paketa pomoći u kriznim vremenima, držali niže cijene struje i plina, subvencionirali cijene naftnih derivata i donijeli odluku o ograničenju cijena 70 proizvoda, koji se najčešće konzumiraju, pa smo time i pojeftinili košaricu. Naveo je kako je pristojba HRT-a nije godinama mijenjana.
- Kad i dođe do promjene, sigurno neće ići na niže. Ono što predlažete je u domeni NO HRT-a koji uz suglasnost Vijeća za elektroničke medije, može donijeti neke povoljnije odluke, kao ranije kad su umirovljenici primali mirovine do 200 eura. Ne znam postoji li itko tko ima takvu mirovinu. Konzultirat ću se s ministricom kulture i ministrom financija, jer su takve odluke teške po poslovanje HRT-a. Razumijem vašu namjeru da se pomogne, ali treba to sve staviti u širi kontekst onoga što smo mi dosad činili - kazao je Plenković.
U Saboru se propitivalo i tko je kakav Srbin. SDSS-ova Dragana Jeckov kazala je kako je čudi da se zastupnik DP-a Predrag Mišić, koji za sebe tvrdi da je Srbin, zalažete za umanjenje prava srpske zajednice.
- Ne moram tvrditi, ja jesam Srbin, a vi dokažite što ste i tko ste. Ja se ne borim protiv prava Srba, ja se borim protiv onih koji su napadali Hrvatsku i ubijali Hrvate - uzvratio joj je Mišić.