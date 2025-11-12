UŽIVO Žustro u Saboru: 'Ustaški simboli na ulicama u rukama crnokošuljaša? Nedopustivo'

KRITIKE VLAJČIĆU

Mišel Jakšić (SDP) upitao je ministra poljoprivrede Davida Vlajčića koji je nakon incidenta u Splitu bio jedan od onih koji je lajkao sramotnu objavu.

- Kasnije je bilo kao u Balkanskom špijunu - Soko zvao Orla, Orao bio na prijemu. Taj lajk je nestao. Vama ću ostaviti da protumačite je li to bilo slučajno ili odraz uvjerenja. No je li normalno da one koji napadaju mlade folkloraše i karatiste nazivamo hrabrim ljudima, je li normalno da ministri to sve skupa pokušavaju relativizirati i mislite li da se suverenizam treba manifestirati na drugačiji način nego što je obračun s manjinama, malim karatistima i folklorašima - pitao je Jakšić.

- To je ta "taratutnja", klizav i blatni teren u koji ste pokušali uvući cijeli naš tim, no imamo dobre kopačke. Histerija koju pokušavate stvarati pala je prvi dan. Odmah sam jasno osudio svaki oblik nasilja, ministri su bili prilično aktivni u prvim danima i tu je ta "taratutnja" kako smo je prozvali, odmah pala u vodu - kazao je.

Što se tiče lajka, Vukovar, Škabrnja, DP, Split, kad sam vidio slike razrušenog Vukovara, odmah sam stavio lajk po automatizmu i tu sva vaša histerija pada u vodu, naveo je Vlajčić.

- DP i ja kao ministar apsolutno nemam nijedne dileme podržavanja bilo kakvog nasilja - kazao je ministar.

Medijski magovi HDZ-a i DP-a su si dali truda i danima slušamo kako je ljevica valjda pjevala Juru i Bobana i na spomenik Tina Ujevića objesila ustaške zastave i simbole, jer smo bili u diverziji, uzvratio mu je SDP-ovac.

- To je kao u Balkanskom špijunu. Mislite li da smo "naivne Danice"? Bacili ste maglu, kao što to inače radite kad ne nalazite odgovore na gospodarske teme, pa se malo pusti ideologije, pa onda ustaše, partizani, Jugoslavija, i to već gledamo 35 godina. Volio bih da raspravljamo što ćemo s inflacijom po kojoj smo europski prvaci, što ćemo s BDP-om, što ćemo s energetikom, a ne ovo što imamo danas da smo energetski sektor predali strancima. Suverenizam o kojem pričate trebali ste pokazati u Dubrovniku prema Aci Vučiću pa ga pitati što je s nestalim Hrvatima, moglo se pitati Viktora Orbana, a ne lupati po stolu u Saboru, a ne kad se ode u Bruxelles i sastane s Orbanom i Vučićem da smo manji od makova zrna. T bi vam bio suverenizam, ali to je ono od čeka HDZ bježi - kazao je Jakšić.