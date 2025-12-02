UŽIVO Počeo sastanak američke delegacije s Putinom u Moskvi! Ruski vođa stigao nasmiješen...

PROZIVA EUROPU

Putin: 'Moskva ne želi rat s Europom. Ako ga Europa želi i počne, Rusija je spremna...'

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je ruski predsjednik Putin...

