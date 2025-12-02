Obavijesti

Počeo sastanak američke delegacije s Putinom u Moskvi! Ruski vođa stigao nasmiješen...

UŽIVO Počeo sastanak američke delegacije s Putinom u Moskvi! Ruski vođa stigao nasmiješen...
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS

"Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča", rekao je ranije iz Irske ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...

Putin se sastao s Witkoffom u Moskvi 00:57
Putin se sastao s Witkoffom u Moskvi | Video: 24sata/Reuters

SVIJET ČEKA...

Sastanak zatvoren za javnost

"Ovo je šesti posjet izaslanika Donalda Trumpa ove godine. Očekuje se da će danas Putinu predstaviti mirovni plan dogovoren s vlastima u Kijevu", izvještava o sastanku ruska RIA.

SASTANAK U TIJEKU

Witkoff hvali Moskvu

"Moskva je veličanstven grad", kazao je Trumpov izaslanik Steve Witkoff Putinu uoči početka sastanka. Ruski predsjednik mu je zahvalio na lijepim riječima...

Podsjećamo, sastanak američke delegacije s Putinom počeo je nešto prije 18 sati u Moskvi...

RAZGOVOR RUSIJA-SAD

Važan sastanak u Moskvi

U Moskvi je oko 17 sati započeo sastanak američke delegacije, koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner, s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na sastanku je i Putinov savjetnik Kiril Dimitrev i pomoćnik u ministarstvu vanjskih poslova, Juri Ušakov, izvijestio je BBC.

24sata
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
24sata
Foto: Alexander Kazakov/REUTERS
PORUKA UKRAJINSKOG VOĐE

Zelenski: Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča. Računamo na jamstva

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da su najizazovniji elementi mirovnog plana pitanje teritorija i novca, misleći pritom na zamrznutu rusku imovinu u Europi, kao i sigurnosna jamstva, ali i da "sada više nego ikada" postoji šansa da se rat okonča, prenosi BBC.

PROZIVA EUROPU

Putin: 'Moskva ne želi rat s Europom. Ako ga Europa želi i počne, Rusija je spremna...'

Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je ruski predsjednik Putin...

Komentari 7

