"Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča", rekao je ranije iz Irske ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski...
UŽIVO Počeo sastanak američke delegacije s Putinom u Moskvi! Ruski vođa stigao nasmiješen...
Sastanak zatvoren za javnost
"Ovo je šesti posjet izaslanika Donalda Trumpa ove godine. Očekuje se da će danas Putinu predstaviti mirovni plan dogovoren s vlastima u Kijevu", izvještava o sastanku ruska RIA.
Witkoff hvali Moskvu
"Moskva je veličanstven grad", kazao je Trumpov izaslanik Steve Witkoff Putinu uoči početka sastanka. Ruski predsjednik mu je zahvalio na lijepim riječima...
Podsjećamo, sastanak američke delegacije s Putinom počeo je nešto prije 18 sati u Moskvi...
Važan sastanak u Moskvi
U Moskvi je oko 17 sati započeo sastanak američke delegacije, koju čine Steve Witkoff i Jared Kushner, s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Na sastanku je i Putinov savjetnik Kiril Dimitrev i pomoćnik u ministarstvu vanjskih poslova, Juri Ušakov, izvijestio je BBC.
Zelenski: Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča. Računamo na jamstva
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak da su najizazovniji elementi mirovnog plana pitanje teritorija i novca, misleći pritom na zamrznutu rusku imovinu u Europi, kao i sigurnosna jamstva, ali i da "sada više nego ikada" postoji šansa da se rat okonča, prenosi BBC.
Putin: 'Moskva ne želi rat s Europom. Ako ga Europa želi i počne, Rusija je spremna...'
Optužio je Europljane da žele spriječiti američke napore čiji je cilj okončati rat u Ukrajini. "Oni nemaju mirovni program, oni su na strani rata", rekao je ruski predsjednik Putin...