UŽIVO Pola milijuna fanova pristiže u Zagreb, evo što sve trebate znati o mega koncertu

Koncert na Hipodromu donosi brojna ograničenja i paralizirat će javni prijevoz u Zagrebu, a najvažnija uputa posjetiteljima je da računaju da će dobar dio puta do Hipodroma ići pješice.

Još nas dva dana dijele do velikog koncerta Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu. Članovi Stožera za osiguranje subotnjeg Thompsonova koncerta za koji je prodano 450 tisuća ulaznica poručili su u srijedu da su sve službe, uključujući i zdravstveni sustav spremne, ali da spremni trebaju biti i posjetitelji.

- Napravili smo analizu rizika i zdravstveni sustav je spreman, kao i sve druge službe, no trebamo se potruditi i da građani, posjetitelji ovog događaja budu spremni", poručila je na konferenciji za medije državna tajnica Ministarstva zdravstva Marija Bubaš.

Grad Zagreb izdao je i niz servisnih informacija koje bi građanima, ali i svima koji planiraju doći na koncert trebale olakšati subotnji dan.

FAZE ZATVARANJA PROMETA

Proces zatvaranja prometa za motorna vozila odvijat će se u 3 faze. U zonama zatvorenog prometa bit će slobodan prolazak pješaka, biciklista i interventnih službi.

Prva faza kreće u petak oko 22 sata.

Tada se zatvaraju Trg Stjepana Radića, Ul. grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Zagrebačka avenija/ Slavonska avenija (ostaje prohodna za promet podvožnjak smjer istok-zapad) i Av. Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Av. Dubrovnik).Za sav motorni promet osim stanara zatvaraju se naselja Kajzerica, Središće i Zapruđe.

Druga faza kreće u subotu na dan koncerta, prema procjeni policije.

Tada se se zatvara Avenija Dubrovnik (od rotora Remetinec do Rotora Zapruđe), Avenija Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Av. Dubrovnik i Ul. Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ul. do Av. Dubrovnik.

Treća faza ovisi o procjeni policije.

U njoj će se zatvarati Selska ulica (od Horvaćanske do Savske ceste), Savska cesta (od Zagrebačke avenije do Selske ceste), Jadranski most, Remetinečka cesta (sjeverno od ul. Ive Robića), Av. Marina Držića i Sarajevska cesta (od ul. grada Vukovara do Ukrajinske ul.) i Slavonska avenija (Petlja) ostaje prohodna za promet smjer istok - zapad.

JAVNE USLUGE

Raspored rada u posebnom dežurstvu u djelatnosti obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite vikendom i praznikom dostupan na ovom linku.

Raspored rada hitna stomatološko služba dostupan na ovom linku.

Za potrebe građana grada Zagreba, a posebno stanovnike Novog Zagreba u sklopu Doma zdravlja Siget, osigurani su dodatni kapaciteti za pružanje zdravstvenih usluga.

PITKA VODA I JAVNI WC-I

Za građane će biti dostupan niz javni zdenaca ili "Franceka" te hidranti i cisterne s montiranim slavinama.

Dostupne javne WC-e možete provjeriti na ovom linku.

INFORMACIJE O PRIJEVOZU

Primjena prve faze regulacije Zetovog prijevoza kreće u subotu od 4 sata ujutro do normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje.

Za autobusni promet zatvara se terminal Glavni kolodvor te Avenija Većeslava Holjevca, Most slobode i Ulica Hrvatske bratske zajednice.

Autobusne linije 218, 220, 221, 234, 242 i 243 bit će obustavljene, dok će linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 prometovati izmijenim trasama.

Kako bi se stanovnicima Novog Zagreba omogućilo putovanje do središta grada, odnosno veza s tramvajem, uvodi se izvanredna autobusna linija Rotor Zapruđe – Podbrežje, koja će prometovati kroz Novi Zagreb trasom.

Druga faza primjenjuje se od 12 sati u subotu i traje do uspostave i normalizacije prometa u jutarnjim satima nedjelje, 6. srpnja.

Predviđena je obustava tramvajskog prometa Avenijom Dubrovnik, od rotora u Zapruđu do rotora Remetinec. Linije 6 i 7 prometovat će skraćeno do rotora u Zapruđu, a linija 14 do rotora Remetinec (stajalište Arena Zagreb).đ

Nakon zatvaranja Avenije Dubrovnik, izmijenjenim trasama u oba smjera prometovat će autobusne linije 222 (Remetinec – Žitnjak) i 109 (Črnomerec – Dugave), a izmijenjenom trasom prometovat će i linija 281 (Glavni kolodvor – Novi Jelkovec).

Tijekom druge faze, mijenja se trasa izvanredne autobusne linije Rotor Zapruđe – Podbrežje.

Autobusne linije 166, 229, 241, 268, 310, 311 i 313 u ovoj fazi dodatno mijenjaju trasu te će prometovati.

Upozoravamo korisnike autobusnih linija terminala Savski most kako se u popodnevnim satima očekuju značajnija odstupanja od voznog reda te preusmjeravanja linija zbog mogućeg zatvaranja dijela prometnica u jugozapadnom dijelu grada.

Ovisno o prohodnosti koridora, ZET će u suradnji s policijom koordinirati prometovanje linija, a o čemu ćemo pravovremeno obavještavati javnost.

Treća faza stupit će ukoliko nadležne službe procijene da je to potrebno.

Zatvaranje Jadranskog mosta uvjetovat će i zatvaranje tramvajskog terminala Savski most, a zatvaranje Savske ceste onemogućuje normalno prometovanje tramvajskih linija 5 i 17 do Prečkog, te linije 14 do rotora Remetinec. Zbog navedenih zatvaranja, dolazi do izmjena u prometovanju tramvajskih linija 4, 5, 7, 14 i 17.

Umjesto tramvajskih linija 5 i 17, Horvaćanskom cestom od Prečkog do Črnomerca prometovat će autobusna linija 109.

ZET će uključiti dodatne prijevozne kapacitete na noćne linije 31, 32, 33 i 34, a nakon koncerta planira se uvođene i izvanredne kružne tramvajske linije 35, koja će ovisno o prohodnosti koridora povezivati Novi Zagreb i gradsko središte.

Predviđena trasa linije 35:

Rotor Remetinec – Jadranski most – Savska – Vodnikova – Mihanovićeva – Glavni kolodvor – Branimirova – Držićeva – Zapruđe – Novi Zagreb – Rotor Remetinec

Sukladno prohodnosti koridora, trasa linije 35 podložna je izmjeni.

Eventualno zatvaranja Jadranskog mosta za promet, uvjetovat će obustavu svih autobusnih linija terminala Savski most.

Eventualno zatvaranje Savske ceste onemogućit će uobičajeno prometovanje tramvaja prema Prečkom, a kako bi se omogućilo putovanje stanovnicima Prečkog, Jaruna i ostalih naselja duž Horvaćanske ceste, autobusna linija 109 bit će preusmjerena u oba smjera:

Ponovna postupna uspostava i normalizacija javnog prijevoza u zonama gdje je promet bio obustavljen očekuje se u jutarnjim satima nedjelje, ovisno o prohodnosti prometnica.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Na lokaciji koncerta i u okolici bit će pojačana prisutnost redarske i policijske službe.

Preporučuje se dolazak ranije kako biste izbjegli gužve na ulazima i u prometu.

Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Zabranjen je unos staklenih boca, pirotehnike, oružja, alkohola i drugih opasnih predmeta.

Provjerite vremensku prognozu na dan koncerta. S obzirom na to da se radi o koncertu na otvorenom, ponesite kape ili kabanice, ovisno o prognozi.

Na lokaciji koncerta bit će dostupne medicinske ekipe i punktovi za prvu pomoć.

U slučaju nužde slijedite upute službi na terenu.

Objedinjene važne zdravstvene i sigurnosne preporuke objavljene su na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo– zaštita od vrućine, gužve, buke i drugih rizika

MOBILNA APLIKACIJA MPT koja omogućava jednostavniji i pregledniji pristup svim ključnim informacijama vezanima uz program, ulaznice i snalaženje na prostoru događanja dostupna je na:

Google Play // App Store

Na službenoj web stranici www.hodocasnik.hr možete pronaći odgovore na najčešće postavljena pitanja vezana uz koncert i korištenje aplikacije.

PREPORUKE ZA STRANE DRŽAVLJANE

Stranim državljanima preporučuje se da se prije dolaska informiraju kod svojih veleposlanstava o boravku u Hrvatskoj i dostupnosti konzularne pomoći.

Popis veleposlanstava i konzulata u Zagrebu dostupan je na službenim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Popis veleposlanstava RH u svijetu dostupan je također na službenim stranicama MVEP.

Također, na raspolaganju su vam i Centri za posjetitelje čije je radno vrijeme produženo za taj vikend te će raditi od 09:00 do 20:00 sati (Trg bana J. Jelačića 11) i od 7.00 do 22.00 sata (Zračna luka Franjo Tuđman).

Centar za posjetitelje, Trg bana J. Jelačića 11 tel. +385 1 48 14 051, +385 1 48 14 052, +385 1 48 14 054

Centar za posjetitelje, Zračna luka Franjo Tuđman, Ulica Rudolfa Fizira 21 tel. +385 1 6265 091 Kula Lotrščak, Strossmayerovo šetalište tel. +385 1 48 51 510

Besplatni telefon 0800 53 53 e-mail: info@infozagreb.hr

Savjeti za one koji ne dolaze na koncert i putnike u tranzitu



Ako 5. srpnja putujete u, iz ili kroz Zagreb, a ne dolazite na koncert, imajte na umu sljedeće preporuke:



Planirajte unaprijed

U Zagreb pokušajte stići jedan ili više dana ranije, ako vam raspored to dopušta.

Očekujte znatna kašnjenja ako se 5. srpnja krećete automobilom, taksijem ili putem aplikacija za prijevoz.



Izbjegavajte središnji i južni Zagreb

Ne ulazite vozilom u južne dijelove Zagreba i centar grada, osobito nakon 14:00 sati.

Gdje god je moguće, koristite obilaznice i zaobilazne prometnice.



Koristite javni prijevoz

Prednost dajte vlakovima, shuttle prijevozu do zračne luke i međugradskim autobusima.

Ako koristite taksi, računajte na preusmjeravanja i duže vrijeme putovanja.



Uključite dodatnu vremensku rezervu

Ako krećete sa Zračne luke Zagreb, Glavnog kolodvora ili Autobusnog kolodvora, dođite najmanje 2–3 sata ranije.

Pratite promet i kašnjenja u stvarnom vremenu putem:

Hrvatskog autokluba (HAK)

Prometnih vijesti na radiju HR2



Budite informirani

Iznimno korisna stranica SmartTraveller preporučuje redovito praćenje informacija o javnim okupljanjima i mogućim poremećajima u prometu tijekom boravka u Hrvatskoj. Na njihovoj stranici možete pratiti najnovije savjete o sigurnosti i putovanjima

Korisne informacije i brojevi telefona putničkih službi i usluga možete pronaći na poveznici

112 je europski broj za hitne slučajeve koji možete besplatno nazvati s bilo kojeg fiksnog ili mobilnog telefona u EU-u!