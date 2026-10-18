u korteu prema Poljudu uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, dio torcidaša veličao je Hitlera i Auschwitz i urlao 'gazi Židove'
Uhićeni torcidaši idu u zatvor, love još desetoricu! Stručnjak: Torcida im je važnija od Hajduka
Sociolog Ivan Perkov objasnio je kako su navijačke skupine pojedincima koji se nisu osjećali uspješnima u drugim područjima života pružale osjećaj pripadnosti, priznanja i statusa. Članovi su se unutar grupe često dokazivali odlascima na gostovanja, sukobima i tučnjavama, a nasilje su neki prihvaćali kao način stjecanja ugleda.
S vremenom je sama skupina nekima postajala važnija od kluba, a naglasak se stavljao na brojnost, moć i dominaciju na tribinama i ulicama. Komentirajući nacističke parole koje su se čule u Splitu, Perkov je istaknuo da su takve poruke potpuno neprihvatljive te da iza njih nisu nužno stajala čvrsto oblikovana nacistička uvjerenja, nego i neobrazovanost, provokacija i pritisak grupe.
Ipak, naglasio je da neznanje i želja za šokiranjem nisu opravdavali takvo ponašanje te da se govor mržnje nije smio relativizirati kao dio navijačke kulture.
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Dežurni istražni sudac Županijskog suda u Splitu zbog kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju odredio je u subotu navečer jednomjesečni istražni zatvor za svih 13 prijavljenih navijača koji su sudjelovali u korteu, a od kojih je saslušao tek trojicu jer su ostali u bijegu.
Istražni zatvor im je određen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Državno odvjetništvo je tražilo zatvor i za preostalu desetoricu koji su trenutno u bijegu i to ne samo zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela nego i zbog mogućnosti bijega. Trojica večeras privedenih se nisu izjašnjavali pred sucem istrage.
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