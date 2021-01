Imajući u vidu našu situaciju koja je nešto povoljnija, ali i situaciju u Europi koja nije baš tako bajna, zajednički smo donijeli odluku. Nema popuštanja mjera, rekao je ministar Davor Božinović i dodao:

- Sve mjere će se produžiti i ostati na snazi do 31. siječnja. To znači da do daljnjeg ostaju zatvoreni svi ugostiteljski objekti, teretane, ograničen je broj putnika u javnom prijevozu.

UŽIVO: Presica Stožera

- Danas smo imali 1098 novooboljelih u Hrvatskoj. Prije tjedan dana smo 1170 novih slučajeva. Podsjetio bih vas da smo prilikom uvođenja mjera imali više od 4000 slučajeva - rekao je ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak.

- Trenutno smo na 14. mjestu od 27. zemalja EU. U jednom trenutku smo se nalazili čak na 26. mjestu - dodao je.

Što se tiče mortaliteta, nalazimo se na 20. mjestu, kaže Capak.

Posebno je istaknuo Sisačko-moslavačku županiji gdje je do sada cijepljeno gotovo 3000 ljudi.

Nakon Capaka, o stanju u zdravstvu izvijestio je ministar Vili Beroš.

- Svjedočite da smo bili stalno zabrinuti za porast broja novooboljeli i novohospitaliziranih - rekao je Beroš i usporedio:

- Najveći broj hospitaliziranih imali smo 21. prosinca, do sada se taj broj smanjio za 700.

Padaju brojevi hospitalizacija i ljudi na respiratoru. Iako pada broj incidencija i broja oboljelih, ne trebamo se opuštati. Sadašnje brojke su rezultat pridržavanja mjera, napominje Beroš.

Najavili odluku

Podsjetimo, ministar Davor Božinović je na presici u srijedu rekao da unatoč padu broja novooboljelih popuštanje mjera neće biti.

Stožer, kako kažu, ne razmišlja o popuštanju jer se u Europi vide naznake 'trećeg vala pandemije' i zato što se velik broj zemalja priprema na novi lockdown.

- U obzir se uzima situacija u europskim zemljama, u kojima je s popuštanjem mjera došlo do eskalacije broja zaraženih, te pojava novog soja virusa. Pažljivo ćemo pratiti sve trendove i povlačiti optimalne poteze kako bismo to izbjegli - poručio je ministar Božinović.

Učinak potresa te božićnih i novogodišnjih blagdana na epidemiju bit će vidljiv tek za nekoliko tjedana, objasnio je.