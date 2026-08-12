UŽIVO Pratite prvu pomrčinu sunca u Hrvatskoj od 1999., u Zagrebu gužva na Zvjezdarnici

PAZITE NA OČI

Jedini siguran način za izravno promatranje jesu certificirane naočale za pomrčinu koje zadovoljavaju međunarodni sigurnosni standard ISO 12312-2. Te su naočale tisućama puta tamnije od običnih sunčanih naočala. Alternativa je staklo za zavarivanje, no isključivo ono s gradacijom (gustoćom) 14 ili višom. Prije svake upotrebe, nužno je provjeriti jesu li naočale ili filtri oštećeni, izgrebani ili probušeni. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah ih bacite.

Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne gledajte kroz dalekozor, teleskop ili objektiv fotoaparata koji na prednjoj strani nema postavljen odgovarajući solarni filtar. Koncentrirane Sunčeve zrake trenutno će probiti zaštitne naočale koje nosite i uzrokovati teško oštećenje oka.