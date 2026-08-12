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UŽIVO Pratite prvu pomrčinu sunca u Hrvatskoj od 1999., u Zagrebu gužva na Zvjezdarnici

Piše 24sata,
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UŽIVO Pratite prvu pomrčinu sunca u Hrvatskoj od 1999., u Zagrebu gužva na Zvjezdarnici
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Foto: Čitatelj 24sata
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Hrvatsku i veći dio Europe u srijedu očekuje rijedak nebeski događaj: djelomična pomrčina Sunca koja će se dogoditi u sumrak, a samo nekoliko sati kasnije, u idealnim uvjetima potpune tame, noćno nebo obasjat će maksimum meteorskog roja Perzeida, popularnih "suza svetog Lovre".

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Prijenos Zvjezdarnice

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VELIKA GUŽVA U ZVJEZDARNICI

Brojni građani pohrlili su večeras i uz Zvjezdarnicu Zagreb koja je otvorena za posjete građana i opažanje pomrčine.

24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
24sata
Foto: Čitatelj 24sata
POMRČINA U ŠPANJOLSKOJ

Pogledajte prijenos pomrčine iz Španjolske, gdje će uživati u potpunoj pomrčini Sunca.

ČEKANJE U ŠPANJOLSKOJ

Pomrčina sunca je izazvala veliko zanimanje u Španjolskoj gdje su ceste oko Madrida i Barcelone blokirane satima prije svemirskog spektakla.

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Foto: Jon Nazca
24sata
Foto: Jon Nazca
24sata
Foto: Susana Vera
24sata
Foto: Vincent West
KAKO JU SNIMITI

Temelj svake dobre fotografije pomrčine je teleobjektiv. Za snimanje definiranog Sunčevog diska na kojem se vidi kako ga Mjesec postupno zaklanja, preporučuje se objektiv žarišne duljine od najmanje 300 mm.

OVDJE pročitajte više.

PAZITE NA OČI

Jedini siguran način za izravno promatranje jesu certificirane naočale za pomrčinu koje zadovoljavaju međunarodni sigurnosni standard ISO 12312-2. Te su naočale tisućama puta tamnije od običnih sunčanih naočala. Alternativa je staklo za zavarivanje, no isključivo ono s gradacijom (gustoćom) 14 ili višom. Prije svake upotrebe, nužno je provjeriti jesu li naočale ili filtri oštećeni, izgrebani ili probušeni. Ako primijetite bilo kakvo oštećenje, odmah ih bacite.

Nikada, ni pod kojim uvjetima, ne gledajte kroz dalekozor, teleskop ili objektiv fotoaparata koji na prednjoj strani nema postavljen odgovarajući solarni filtar. Koncentrirane Sunčeve zrake trenutno će probiti zaštitne naočale koje nosite i uzrokovati teško oštećenje oka.

Komentari 16

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